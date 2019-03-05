«Челси» подал апелляцию на решение ФИФА наложить на клуб трансферный запрет

По информации источника, документ уже поступил в ФИФА. Напомним, 22 февраля было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.