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21:10 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Минспорт РФ обсуждает организацию Суперкубка Южной Америки по футболу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рабочем порядке обсуждает вопрос о проведении в России в 2020 году Суперкубка Южной Америки по футболу. Об этом сообщил глава министерства Павел Колобков, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров, — говорится в сообщении. — Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно».

Суперкубок Южной Америки — клубный футбольный турнир в Южной Америке. В нем участвуют победители прежних лет двух важнейших турниров континента предыдущего сезона — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Победитель определяется по итогам двух игр — дома и в гостях. Действующим победителем турнира, проводящегося ежегодно, является бразильский «Гремио».

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Ранее матчи турнира неоднократно проводились за рубежом — в Японии и США. С 2020 года планируется перевести турнир на новый формат проведения с участием финалистов Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.

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