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21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ-2019 подписал бразильца с опытом игры в высшей лиге Португалии

Бразильский полузащитник Жиан Мартинс стал игроком «Тараза», сообщает KazFootball.kz.

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Источник: zerozero.pt

Карьеру Мартинс начал на родине в «Гремио Бразил», а с 2013 года играл в Португалии. Опорник провел по два сезона за «Санжоаненсе» и «Униан Мадейру», а затем выступа год в «Пасуш де Феррейре». В высшей лиге Португалии на его счету два гола в 43 матчах.

С июля 2018 года Мартинс находился в статусе свободного агента. Он покинул «Пасуш де Феррейру» после вылета во вторую лигу, но найти новый клуб перед стартом сезона не смог.

Для «Тараза» 25-летний Мартинс стал пятым иностранным новичком. До него клуб пополнили грузинский защитник Лаша Касрадзе, сербский защитник Михайло Йованович, сербский хавбек Неманья Суботич и бразильский полузащитник Эливелто.

Отметим, что в прошлом сезоне «Тараз» стал серебряным призером первой лиги и вернулся в премьер-лигу. В первом туре КПЛ-2019 южане 10 марта в гостях сыграют с «Кайратом».

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