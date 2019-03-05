Новичок КПЛ-2019 подписал бразильца с опытом игры в высшей лиге Португалии

Источник: zerozero.pt

Карьеру Мартинс начал на родине в «Гремио Бразил», а с 2013 года играл в Португалии. Опорник провел по два сезона за «Санжоаненсе» и «Униан Мадейру», а затем выступа год в «Пасуш де Феррейре». В высшей лиге Португалии на его счету два гола в 43 матчах.

С июля 2018 года Мартинс находился в статусе свободного агента. Он покинул «Пасуш де Феррейру» после вылета во вторую лигу, но найти новый клуб перед стартом сезона не смог.

Для «Тараза» 25-летний Мартинс стал пятым иностранным новичком. До него клуб пополнили грузинский защитник Лаша Касрадзе, сербский защитник Михайло Йованович, сербский хавбек Неманья Суботич и бразильский полузащитник Эливелто.