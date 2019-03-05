Байдачный — о словах Филипенко про Суперкубок: В моей команде я бы на лавку такого усадил

«Если так рассуждать, то потом все матчи будешь приравнивать к товарищеской двусторонней игре. Такое высказывание — непрофессиональное. Нельзя так говорить. Для меня, как для тренера, это был бы сигнал. В моей команде я бы на лавку такого усадил. Не хочешь играть, сиди.