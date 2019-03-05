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22:34 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Байдачный — о словах Филипенко про Суперкубок: В моей команде я бы на лавку такого усадил

Известный специалист Анатолий Байдачный в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» прокомментировал слова защитника БАТЭ Егора Филипенко накануне Суперкубка.

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«Если так рассуждать, то потом все матчи будешь приравнивать к товарищеской двусторонней игре. Такое высказывание — непрофессиональное. Нельзя так говорить. Для меня, как для тренера, это был бы сигнал. В моей команде я бы на лавку такого усадил. Не хочешь играть, сиди.

Лидерство БАТЭ в чемпионате? Что будет с клубом после смерти Анатолия Капского — это вопрос. На него нужно будет дать ответ в ближайший сезон, — сказал Байдачный.

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