Павел Савицкий: Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» объяснил, как на него влияет ситуация с невыплатой компенсации «Неману».
Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» объяснил, как на него влияет ситуация с невыплатой компенсации «Неману».
«Хотелось выиграть.
Думаю, брестское «Динамо» может бороться за чемпионство. Будем делать все возможное для этого. Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола, — заявил Савицкий.