Павел Савицкий: Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола

«Хотелось выиграть. Какой-никакой, а трофей. Хорошо, что обыграли БАТЭ. Но главное — начать сезон лучше, чем в прошлом году. В Суперкубке заслуженно победили.

Думаю, брестское «Динамо» может бороться за чемпионство. Будем делать все возможное для этого. Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола, — заявил Савицкий.