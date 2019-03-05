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22:35 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Павел Савицкий: Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Савицкий в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» объяснил, как на него влияет ситуация с невыплатой компенсации «Неману».

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«Хотелось выиграть. Какой-никакой, а трофей. Хорошо, что обыграли БАТЭ. Но главное — начать сезон лучше, чем в прошлом году. В Суперкубке заслуженно победили.

Думаю, брестское «Динамо» может бороться за чемпионство. Будем делать все возможное для этого. Ситуация с компенсацией «Неману» меня вообще не отвлекает от футбола, — заявил Савицкий.

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