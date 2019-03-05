«Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом в Европе
ТАСС, 5 марта. «Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом Европы по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 5 марта. «Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом Европы по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
Прибыль стадиона испанской «Барселоны» по окончании сезона составила €144,8 млн. Занявший второе место в рейтинге «Сантьяго Бернабеу», на котором играет испанский «Реал», принес на €1,4 млн меньше (€143,4 млн). «Олд Траффорд», на котором домашние игры проводит английский «Манчестер Юнайтед», стал третьим по прибыльности с показателем €119,5 млн.
В первую десятку рейтинга также вошли «Эмирейтс» («Арсенал», Англия, €111,6 млн), «Альянц-Арена» («Бавария», Германия, 103,8), «Парк де Пренс» (ПСЖ, Франция, 100,6), «Энфилд» («Ливерпуль», Англия, 91), «Уэмбли» («Тоттенхэм», Англия, 85,2), «Стэмфорд Бридж» («Челси», Англия, 83,4), «Этихад» («Манчестер Сити», Англия, 63,9).
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