Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал0
Аякс2
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо1
Монпелье2
Футбол. Кубок России
6.03
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
6.03
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
23:34 (мск), источник: ТАСС

«Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом в Европе

ТАСС, 5 марта. «Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом Европы по итогам сезона-2017/18. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу аудиторской компании Deloitte.

Наверх
Источник: AP 2019

Прибыль стадиона испанской «Барселоны» по окончании сезона составила €144,8 млн. Занявший второе место в рейтинге «Сантьяго Бернабеу», на котором играет испанский «Реал», принес на €1,4 млн меньше (€143,4 млн). «Олд Траффорд», на котором домашние игры проводит английский «Манчестер Юнайтед», стал третьим по прибыльности с показателем €119,5 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли «Эмирейтс» («Арсенал», Англия, €111,6 млн), «Альянц-Арена» («Бавария», Германия, 103,8), «Парк де Пренс» (ПСЖ, Франция, 100,6), «Энфилд» («Ливерпуль», Англия, 91), «Уэмбли» («Тоттенхэм», Англия, 85,2), «Стэмфорд Бридж» («Челси», Англия, 83,4), «Этихад» («Манчестер Сити», Англия, 63,9).

Смотрите также: Стадион, который спасает премьер-лигу

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
«Салават Юлаев» повел со счетом 3-2 в серии с «Металлургом»
Фуркад не исключил допинговых скандалов на ЧМ по биатлону
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Президент «Зенита» прокомментировал интерес клуба к Мхитаряну
ЛЧ: «Боруссия» пытается взять реванш у «Тоттенхэма» (трансляция)
«Йокерит» одержал вторую победу в серии с московским «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь