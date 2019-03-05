«Камп Ноу» стал самым прибыльным футбольным стадионом в Европе

Прибыль стадиона испанской «Барселоны» по окончании сезона составила €144,8 млн. Занявший второе место в рейтинге «Сантьяго Бернабеу», на котором играет испанский «Реал», принес на €1,4 млн меньше (€143,4 млн). «Олд Траффорд», на котором домашние игры проводит английский «Манчестер Юнайтед», стал третьим по прибыльности с показателем €119,5 млн.