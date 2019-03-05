Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал0
Аякс2
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо1
Монпелье2
Футбол. Кубок России
6.03
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
6.03
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
6.03
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
23:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем Серии А с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:1). Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли специально отменил деловую встречу, вернулся в Турин и убедил Аллегри продолжить работу. Наставник согласился остаться в клубе, но договорился с Аньелли обсудить своё будущее после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 12.03.2019, 23:00

Ювентус-:Атлетико-

Напомним, после 26 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта. В первой встрече испанский клуб выиграл со счётом 2:0.

Наполи
1:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 263.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)San Paolo, 42667 зрителей
Главные тренеры
Карло АнчелоттиМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)61′
Миралем Пьянич28′
Эмре Джан(Федерико Бернардески)39′
Нереализованные пенальти
Лоренцо Инсинье84′
Составы команд
1Алекс Мерет
25′
1Войчех Щенсны
23Эльсеид Хюсай
12Алекс Сандру
83′
19Никола Максимович
77′
3Джорджо Кьеллини
26Калиду Кулибали
86′
19Леонардо Бонуччи
20Петр Зелиньски
23Эмре Джан
5Маркес Лоурейру Аллан
89′
14Блез Матюиди
8Фабиан Руис
5Миралем Пьянич
34′47′
24Лоренцо Инсинье
7Криштиану Роналду
2Кевин Малькюи
45′
20Жоау Канселу
54′61′
14Дрис Мертенс
2Маттиа Де Шильо
7Хосе Кальехон
78′
17Марио Манджукич
74′
11Адам Унас
30Родриго Бентанкур
89′
99Аркадиуш Милик
27′
33Федерико Бернардески
85′
25Давид Оспина
10Пауло Дибала
90+1′
Статистика
3Желтые карточки6
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)6
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
10Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Эксперт прокомментировал судейский скандал в КХЛ!
«Салават Юлаев» повел со счетом 3-2 в серии с «Металлургом»
Фуркад не исключил допинговых скандалов на ЧМ по биатлону
Лионель Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Назван самый прибыльный футбольный стадион Европы
Президент «Зенита» прокомментировал интерес клуба к Мхитаряну
ЛЧ: «Боруссия» пытается взять реванш у «Тоттенхэма» (трансляция)
«Йокерит» одержал вторую победу в серии с московским «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь