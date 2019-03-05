Источник: Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем Серии А с «Наполи»

По данным источника, председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли специально отменил деловую встречу, вернулся в Турин и убедил Аллегри продолжить работу. Наставник согласился остаться в клубе, но договорился с Аньелли обсудить своё будущее после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».