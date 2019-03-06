Карагандинский «Шахтер» уличили в «краже» формы у донецкого тезки

Источник: РИА "Новости"

Домашний комплект «горняков» выполнен в оранжевом цвете с черными продольными полосами, а второй — в сером.

Однако украинский сайт Xsport.ua обратил внимание на тот факт, что комплект казахстанского клуба полностью копируют экипировку донецкого «Шахтера».

«Клуб из Казахстана украл дизайн формы у “Шахтера”. Одноименная команда из Караганды не стесняется использовать цвета украинского гранда», — пишет издание.

Отметим, что совпадение в дизайне произошло из-за того, что техническим спонсором обоих «Шахтеров» является один и тот же производитель формы — компания Nike, предоставляющая командам, как правило, стандартные по цветовой гамме комплекты.