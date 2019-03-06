Карагандинский «Шахтер» уличили в «краже» формы у донецкого тезки
Карагандинский «Шахтер» 4 марта презентовал новую игровую форму на сезон-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» 4 марта презентовал новую игровую форму на сезон-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Домашний комплект «горняков» выполнен в оранжевом цвете с черными продольными полосами, а второй — в сером.
Однако украинский сайт Xsport.ua обратил внимание на тот факт, что комплект казахстанского клуба полностью копируют экипировку донецкого «Шахтера».
«Клуб из Казахстана украл дизайн формы у “Шахтера”. Одноименная команда из Караганды не стесняется использовать цвета украинского гранда», — пишет издание.
Отметим, что совпадение в дизайне произошло
Так, в прошлом сезоне клуб английской