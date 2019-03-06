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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

В клуб КПЛ перешел футболист сборной Гвинеи из европейского чемпионата

В «Актобе» перешел гвинейский футболист Ибраима Конте, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на авторитетное издание Transfermarkt.

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27-летний Конте может действовать как на позиции полузащитника, так и на месте вингера.

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Футболом начинал заниматься в гвинейском клубе «Фелло Стар». В дальнейшем перебрался в молодежную команду бельгийского «Гента» (1996−2008). На профессиональном уровне за эту команду дебютировал в 2009 году, проведя в общей сложности 68 игр.

В Бельгии также выступал за «Зюлте Варегем», «Андерлехт», «Васланд-Беверен». Последним его клубом был «Остенде», за который в сезоне-2017/2018 провел девять игр и забил один гол. В дальнейшем находился без игровой практики.

За сборную Гвинеи провел более 30 матчей, в которых отметился двумя голами.

Напомним, «Актобе» начнет чемпионат с минусом шесть очков. Данная санкция применена решением Дисциплинарного комитета ФИФА по делу о невыплате задолженности футболисту-профессионалу Айоделе Аделейе. Также на команду наложен трансферный бан.

Чемпионат стартует матчами первого тура в эти выходные. 9 марта играют «Тобол» — «Иртыш», «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Шахтер», а 10-го числа встретятся «Кайсар» — «Атырау», «Кайрат» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».

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