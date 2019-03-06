Экс-защитник сборной Казахстана местом продолжения карьеры выбрал клуб из первой лиги

Контракт заключен до конца года.

33-летний оборонец является воспитанником алматинского футбола. Начинал карьеру в дубле казанского «Рубина», куда его пригласил Курбан Бердыев. Также выступал за такие казахстанские команды, как «Иртыш», «Алма-Ата», «Атырау», «Кайрат», «Акжайык». Последние полтора сезона играл за «Тараз», которому по итогам предыдущего чемпионата помог вернуться в КПЛ.

Также на счету имеет девять игр за молодежную сборную Казахстана и шесть матчей за национальную команду.

Отметим, что в межсезонье «Тараз» принял известный казахстанский тренер Вахид Масудов. За трансферами клуба можно следить по нашей «Таблице переходов».