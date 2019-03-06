Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок «Иртыша» стал одноклубником бывшего легионера «Ордабасы» в европейском чемпионате

Отыгравший полгода за «Иртыш» нигерийский форвард Джон Чибуике перешел в шведский клуб высшего дивизиона «Фалькенберг», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Контракт с 30-летним легионером подписан на два года. Ранее Чибуике уже выступал в Швеции.

«Джон — отличный футболист. Если он будет играть, как в “Хеккене” и “Русенборге”, то станет одним из лучших игроков “Фалькенберга”. Мы надеемся, что он поможет нам достичь поставленной цели», — отметил спортивный директор клуба Хакан Нильссон.

«Я тот игрок, который всегда стремится выигрывать. Всегда готов поддержать товарищей по команде, что бы не происходило на поле и вне его. Я хорошо знаю лигу и сделаю все от себя зависящее, чтобы команда добилась хороших результатов», — рассказал Чибуике.

Интересно, что за «Фалькенберг» с 2017 года выступает другой экс-игрок КПЛ — 33-летний нигерийский полузащитник Доминик Чатто, проведший 29 игр за «Ордабасы» в 2016 году.

Отметим, что в «Иртыш» Чибуике переходил летом прошлого года из турецкого «Самсунспора» и в 13 играх КПЛ отметился лишь одной результативной передачей. До переезда в Казахстан выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хеккен» и АИК, норвежский «Русенборг» и тель-авивский «Хапоэль». Кстати, «Русенборг» в 2011 году заплатил за его переход «Хеккену» миллион евро.

«Фалькенберг» в прошлом сезоне выступал в первой лиге и благодаря занятому второму месту пробился в высшую лигу.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Сразится ли Андрей Скабелка с "Авангардом" или "Торпедо" выбьет "Барыс" из Кубка Гагарина?
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
СМИ: Норвежский лыжник получил условный срок за ДТП
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь