Игрок «Иртыша» стал одноклубником бывшего легионера «Ордабасы» в европейском чемпионате
Отыгравший полгода за «Иртыш» нигерийский форвард Джон Чибуике перешел в шведский клуб высшего дивизиона «Фалькенберг», передает корреспондент Vesti.kz.
Отыгравший полгода за «Иртыш» нигерийский форвард Джон Чибуике перешел в шведский клуб высшего дивизиона «Фалькенберг», передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с 30-летним легионером подписан на два года. Ранее Чибуике уже выступал в Швеции.
«Джон — отличный футболист. Если он будет играть, как в “Хеккене” и “Русенборге”, то станет одним из лучших игроков “Фалькенберга”. Мы надеемся, что он поможет нам достичь поставленной цели», — отметил спортивный директор клуба Хакан Нильссон.
«Я тот игрок, который всегда стремится выигрывать. Всегда готов поддержать товарищей по команде, что бы не происходило на поле и вне его. Я хорошо знаю лигу и сделаю все от себя зависящее, чтобы команда добилась хороших результатов», — рассказал Чибуике.
Интересно, что за «Фалькенберг» с 2017 года выступает другой
Отметим, что в «Иртыш» Чибуике переходил летом прошлого года из турецкого «Самсунспора» и в 13 играх КПЛ отметился лишь одной результативной передачей. До переезда в Казахстан выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хеккен» и АИК, норвежский «Русенборг» и
«Фалькенберг» в прошлом сезоне выступал в первой лиге и благодаря занятому второму месту пробился в высшую лигу.