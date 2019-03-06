Игрок «Иртыша» стал одноклубником бывшего легионера «Ордабасы» в европейском чемпионате

Контракт с 30-летним легионером подписан на два года. Ранее Чибуике уже выступал в Швеции.

«Джон — отличный футболист. Если он будет играть, как в “Хеккене” и “Русенборге”, то станет одним из лучших игроков “Фалькенберга”. Мы надеемся, что он поможет нам достичь поставленной цели», — отметил спортивный директор клуба Хакан Нильссон.

«Я тот игрок, который всегда стремится выигрывать. Всегда готов поддержать товарищей по команде, что бы не происходило на поле и вне его. Я хорошо знаю лигу и сделаю все от себя зависящее, чтобы команда добилась хороших результатов», — рассказал Чибуике.

Интересно, что за «Фалькенберг» с 2017 года выступает другой экс-игрок КПЛ — 33-летний нигерийский полузащитник Доминик Чатто, проведший 29 игр за «Ордабасы» в 2016 году.

Отметим, что в «Иртыш» Чибуике переходил летом прошлого года из турецкого «Самсунспора» и в 13 играх КПЛ отметился лишь одной результативной передачей. До переезда в Казахстан выступал за нигерийский «Энугу Рейнджерс», шведские «Хеккен» и АИК, норвежский «Русенборг» и тель-авивский «Хапоэль». Кстати, «Русенборг» в 2011 году заплатил за его переход «Хеккену» миллион евро.