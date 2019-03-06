Почеттино дисквалифицировали на два матча
Главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дисквалифицировали на два матча Английской
Главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дисквалифицировали на два матча Английской
Футбольная ассоциация Англии (FA) обязала наставника также выплатить штраф в размере £10 тыс. Организация отстранила аргентинского специалиста за ненадлежащее поведение в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (1:2).
Таким образом, Почеттино пропустит встречи своей команды с «Саутгемптоном» и «Ливерпулем».