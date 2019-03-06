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15:32 (мск), источник: Газета.Ру

Почеттино дисквалифицировали на два матча

Главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дисквалифицировали на два матча Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) обязала наставника также выплатить штраф в размере £10 тыс. Организация отстранила аргентинского специалиста за ненадлежащее поведение в матче 27-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (1:2).

Таким образом, Почеттино пропустит встречи своей команды с «Саутгемптоном» и «Ливерпулем».

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