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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан и еще четыре футболиста «Кайрата» рискуют пропустить первый тур КПЛ-2019

Ряд основных футболистов «Кайрата» получили различные повреждения на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Речь идет о защитниках Сергее Политевиче, Нуралы Алипе и Гафуржане Суюмбаеве, хавбеке Бауыржане Исламхане и нападающем Самате Сарсенове.

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Не исключено, что некоторые из этого списка могут не сыграть против «Тараза» в первом туре КПЛ. Матч состоится 10 марта в 15:00 по столичному времени.

Главный тренер Алексей Шпилевский решил не рисковать здоровьем основных футболистов, поэтому не включил их в заявку на игру за Суперкубок Казахстана, в котором «Кайрат» на Центральном стадионе Алматы уступил «Астане» — 0:2.

Стоит также добавить, что Политевич попал в расширенный список сборной Беларуси, которой предстоит сыграть два матча в квалификации чемпионата Европы-2020.

Ранее стало известно, что на пять игр дисквалифицирован второй бомбардир КПЛ-2018 Адеринсола Эсеола — украинского форварда «Кайрата» наказали за удаление в матче с «Асатной».

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