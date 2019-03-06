Исламхан и еще четыре футболиста «Кайрата» рискуют пропустить первый тур КПЛ-2019

Речь идет о защитниках Сергее Политевиче, Нуралы Алипе и Гафуржане Суюмбаеве, хавбеке Бауыржане Исламхане и нападающем Самате Сарсенове.

Не исключено, что некоторые из этого списка могут не сыграть против «Тараза» в первом туре КПЛ. Матч состоится 10 марта в 15:00 по столичному времени.

Главный тренер Алексей Шпилевский решил не рисковать здоровьем основных футболистов, поэтому не включил их в заявку на игру за Суперкубок Казахстана, в котором «Кайрат» на Центральном стадионе Алматы уступил «Астане» — 0:2.

Стоит также добавить, что Политевич попал в расширенный список сборной Беларуси, которой предстоит сыграть два матча в квалификации чемпионата Европы-2020.