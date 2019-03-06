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16:38 (мск), источник: Vesti.kz

Заменил Жукова и получил стандарты. Как еще один молодой игрок ворвался в состав «Кайрата»

Рамазан Оразов — новое лицо в полузащите «Кайрата». Возможно, он станет одним из наиболее котируемых молодых игроков клуба при Алексее Шпилевском. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как развивалась карьера футболиста и почему он является конкурентом для Георгия Жукова.

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Уход Акоша Элека и Хуана Фелипе обострил проблемы «Кайрата» в центре поля, что в очередной раз подтвердилось в матче за Суперкубок Казахстана. Алматинский клуб наверняка продолжает искать на эту позицию качественного легионера, поскольку Айбол Абикен и Исламбек Куат — два игрока оборонительных функций, с точки зрения креатива и умения быстро продвигать мяч вперед они не лучшие кандидатуры.

С другой стороны есть Жуков, но Шпилевский неожиданно проигнорировал игрока в первом официальном матче сезона. Примечательно, что вместо Жукова с «Астаной» на замену вышел 21-летний Оразов. Это очередной игрок из молодежного сектора «Кайрата», которого постепенно доводят до основы. Шпилевский явно верит в этого футболиста, учитывая еще и то, что недавно он отпустил в «Иртыш» другого центрального полузащитника — Магомеда Парагульгова.

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В прошлом году Оразов стал одним из тех, кто ковал победу «Кайрата» в Кубке страны, и как известно в той команде выступали исключительно казахстанцы. Рамазан уверенно играл под руководством Андрея Карповича, вместе с другими яркими тинейджерами — Нуралы Алипом, Акмалем Бахтияровым и Вячеславом Швыревым.

Однако к матчам премьер-лиги Оразова подпускали постепенно, он сыграл лишь одну полную игру в КПЛ и еще несколько раз попадал в заявку.

После прихода Шпилевского статус полузащитника несколько изменился. Белорусский специалист принялся активно внедрять в состав Оразова и вернувшегося из аренды Рифата Нурмугамета, предоставив им достаточно игровой практики на сборах. Кроме того, Оразову доверили исполнять стандарты в отсутствии Бауыржана Исламхана. Это неудивительно, учитывая тот факт, что в молодежных командах «Кайрата» Рамазан являлся одним из штатных исполнителей штрафных и угловых.

Возвращаясь к недавней игре с «Астаной», надо отметить, что Оразов вышел на 50-й минуте матча, заменив Абикена. Перестановка была акцентирована больше на атаку, дабы добавить скорости и остроты. Хавбек был старателен, но в целом командная игра «Кайрата» в этот день оставляла желать лучшего.

Молодой и выносливый Оразов еще может заявить о себе, он подходит под концепцию Шпилевского, где многое заточено под прессинг. Несколько следующих матчей в КПЛ являются шансом для 21-летнего полузащитника, пока клуб не подписал новичка на эту позицию.

Алибек Кабенов  .

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Заменил Жукова и получил стандарты. Как еще один молодой игрок ворвался в состав "Кайрата"
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