Вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет

По информации издания, 5 марта у Бандича, находившегося в доме своего друга в боснийском городе Мостар, случился сердечный приступ.

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Прибывшийе на местом медики, своевременно оказали необходимую помощь Однако игрока спасти не удалось.

На сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины размещено сообщение о том, что все матчи 22-го тура чемпионата страны, которые состоятся в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.