Вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет
Вратарь боснийского футбольного клуба «Широки Бриег» Крешимир Бандич умер в возрасте 23 лет, сообщает sportsport.ba.
Вратарь боснийского футбольного клуба «Широки Бриег» Крешимир Бандич умер в возрасте 23 лет, сообщает sportsport.ba.
По информации издания, 5 марта у Бандича, находившегося в доме своего друга в боснийском городе Мостар, случился сердечный приступ.
Прибывшийе на местом медики, своевременно оказали необходимую помощь Однако игрока спасти не удалось.
На сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины размещено сообщение о том, что все матчи 22-го тура чемпионата страны, которые состоятся в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.
Голкипер начал играть за «Широки Бриег» с января прошлого года. В составе клуба он провел девять игр и пропустил четыре мяча. В последнее время игрок проходил курс восстановления от травмы плеча и тренировался по индивидуальной программе.