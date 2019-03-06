Текущие события
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Еврокубки
5.03
Боруссия Д0
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
12Стадион, который спасает премьер-лигу
25«Спартак» проводил зиму, СКА продлил серию
16:56 (мск), источник: Газета.Ру

Вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет

Вратарь боснийского футбольного клуба «Широки Бриег» Крешимир Бандич умер в возрасте 23 лет, сообщает sportsport.ba.

Наверх

По информации издания, 5 марта у Бандича, находившегося в доме своего друга в боснийском городе Мостар, случился сердечный приступ.

Читайте также
Не справился с раком: боксер умер накануне дня рождения

Прибывшийе на местом медики, своевременно оказали необходимую помощь Однако игрока спасти не удалось.

На сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины размещено сообщение о том, что все матчи 22-го тура чемпионата страны, которые состоятся в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.

Голкипер начал играть за «Широки Бриег» с января прошлого года. В составе клуба он провел девять игр и пропустил четыре мяча. В последнее время игрок проходил курс восстановления от травмы плеча и тренировался по индивидуальной программе.

Широки Бриег
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Скандал с чиновницей: питание школьников повесили на родителей
Карта исправлена: Google признал Крым российским
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь