Моуринью: Не контактировал с «Реалом»

«Горжусь тем, что в Мадриде ожидают моего возвращения, но у “Реала” есть тренер. Слухи в футболе — обычное явление. Когда “Реал” выигрывает, я рад за команду, и, конечно, я не доволен тем, что произошло в 1/8 финала Лиги чемпионов. Я не контактировал с “Реалом”. Не было ни одного малейшего контакта», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.