Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно
В Мадриде пора устраивать обновление состава.
В Мадриде пора устраивать обновление состава.
«Конец эпохи», — скорбно сообщали мадридские газеты после вылета «Реала» из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. «Конец эпохи», — радостно писали их каталонские коллеги. Говорить про эпоху сложно, но цикл конкретно этой команды точно закончился. Зинедин Зидан не начал его, а просто почувствовал первым. Теперь команде нужно обновлять заявку на сезон. Не только покупать новичков, но и расставаться с теми, кто есть в команде сейчас.
Очевидно, что Флорентино Перес не пойдёт на этот шаг, но приобретение бельгийца прошлым летом вообще не помогло Мадриду. Кейлор Навас — невероятный вратарь, просто гениальный. Особенно если учитывать, под каким грузом он постоянно находится в Мадриде. В каждой газете раз в полгода писали, что «Мадриду» нужен более звёздный вратарь. Самого Наваса уже фактически выперли из команды пару лет назад, отправив в Манчестер. Он рыдал, когда узнал, что сделка по его обмену на де Хеа сорвалась. Кейлор — топ, но Перес хотел не просто вратаря, а
Куртуа перешёл в Мадрид всего за 40 млневро — на нынешнем рынке эту сумму «Реал» вполне может отбить. Но для этого необходимо либо поменять президента, либо найти тренера, который убедит продать Тибо.
Пока что первый кандидат на выход из «Реала». В обоих матчах с «Аяксом» бразилец остался в запасе. После гостевой победы никакой реакции не было. Зато после поражения супруга защитника выступила с философскими размышлениями в «Инстаграме».
«Когда
Это всё ещё не прощальное письмо, но явно позиция по отношению к тому, что Марсело проиграл борьбу за место в основе молодому Регилону. Кажется, СМИ не зря отправляли бразильца в «Ювентус» к его лучшему другу.
После вчерашнего позора издание Marca на своем сайте устроило опрос среди болельщиков по каждому игроку. Вопрос ставился один: «Вы видите его в команде в следующем сезоне?». 92% опрошенных (а голосовало больше 200 тыс.) ответили, что Бэйла в будущем «Реале» нет. Причин, по которым валлиец провалился в Мадриде, можно найти огромное количество. Но главное — он постоянно требовал от клуба, а в решающий момент ничего не дал взамен. Он забивал важнейшие голы, он приносил «Реалу» титулы. Но он постоянно жаловался на то, как мало его ценят. И этот сезон был целиком его: Роналду ушёл. Просто бери и доказывай. Вместо этого Бэйл проиграл конкуренцию Лукасу Васкесу. Просто потому, что из всех лидерских качеств у него обнаружилось только перекладывание ответственности на партнёров. Как в ключевых эпизодах матча, так и в сезоне целиком. Мог оказаться капитаном корабля, но в итоге бежит с него первым.
Человек, который просто устал. Ни при одном тренере у Иско не было возможности стабильно провести сезон игроком основы, как бы классно он себя ни проявлял. Возможно, он не подходил конкретно этому «Реалу». Возможно, не везло с тренерами. Но очередной сезон полузащитник заканчивает провально. На «Аякс» Иско не попал даже в заявку,
Сложно сказать однозначно, перегорел ли Модрич в «Реале» или на нём сказывается тяжелейший прошлый год. Хорват совершенно точно устал, ему нужен отдых и перезагрузка. Но за всю пользу, которую Лука принёс Мадриду, он хочет получить последний крупный контракт. И до сих пор не получил, хотя нынешнее соглашение истекает через полтора года. Отсюда сомнения и желание перейти в «Интер», который готов платить. Новый вызов, новый чемпионат, новые эмоции, новые деньги — если Флорентино Перес не созреет на улучшенные условия, хорвата придётся летом продавать.
Французский нападающий — олицетворение этой эпохи «Мадрида», которую последниесутки все хоронят.
Павел Пучков