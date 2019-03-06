Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно

«Конец эпохи», — скорбно сообщали мадридские газеты после вылета «Реала» из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала. «Конец эпохи», — радостно писали их каталонские коллеги. Говорить про эпоху сложно, но цикл конкретно этой команды точно закончился. Зинедин Зидан не начал его, а просто почувствовал первым. Теперь команде нужно обновлять заявку на сезон. Не только покупать новичков, но и расставаться с теми, кто есть в команде сейчас.

Тибо Куртуа

Источник: AFP

Очевидно, что Флорентино Перес не пойдёт на этот шаг, но приобретение бельгийца прошлым летом вообще не помогло Мадриду. Кейлор Навас — невероятный вратарь, просто гениальный. Особенно если учитывать, под каким грузом он постоянно находится в Мадриде. В каждой газете раз в полгода писали, что «Мадриду» нужен более звёздный вратарь. Самого Наваса уже фактически выперли из команды пару лет назад, отправив в Манчестер. Он рыдал, когда узнал, что сделка по его обмену на де Хеа сорвалась. Кейлор — топ, но Перес хотел не просто вратаря, а вратаря-звезду. Так появился Тибо Куртуа. Ни Лопетеги, ни Солари в итоге не поняли, как лучше ротировать голкиперов. Но правда в том, что по ходу этого сезона Куртуа ни разу «Реал» не вытащил. Был надёжен, эпизодами откровенно хорош. Но безумных спасений от него не увидели.

Куртуа перешёл в Мадрид всего за 40 млневро — на нынешнем рынке эту сумму «Реал» вполне может отбить. Но для этого необходимо либо поменять президента, либо найти тренера, который убедит продать Тибо.

Марсело

Источник: Reuters

Пока что первый кандидат на выход из «Реала». В обоих матчах с «Аяксом» бразилец остался в запасе. После гостевой победы никакой реакции не было. Зато после поражения супруга защитника выступила с философскими размышлениями в «Инстаграме».

«Когда кто-то обращается с тобой так, будто ты являешься одним из множества вариантов, упрости ему выбор и исключи себя из уравнения. Иногда ты не можешь ничего поделать с тем, что не получаешь того, что так много для тебя значит. И тогда нужно проявлять не гордость, а чувство собственного достоинства. Никогда не соглашайтесь на что-то меньшее, чем вы заслуживаете», — картинку с таким текстом выложила Кларисса Алвеш. Марсело пришёл в комменты и написал жене, что любит её.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BupJ08-ALYF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BupJ08-ALYF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BupJ08-ALYF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Actress (@claricealves)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-05T22:15:07+00:00">Mar 5, 2019 at 2:15pm PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это всё ещё не прощальное письмо, но явно позиция по отношению к тому, что Марсело проиграл борьбу за место в основе молодому Регилону. Кажется, СМИ не зря отправляли бразильца в «Ювентус» к его лучшему другу.

Гарет Бэйл

Источник: AP

После вчерашнего позора издание Marca на своем сайте устроило опрос среди болельщиков по каждому игроку. Вопрос ставился один: «Вы видите его в команде в следующем сезоне?». 92% опрошенных (а голосовало больше 200 тыс.) ответили, что Бэйла в будущем «Реале» нет. Причин, по которым валлиец провалился в Мадриде, можно найти огромное количество. Но главное — он постоянно требовал от клуба, а в решающий момент ничего не дал взамен. Он забивал важнейшие голы, он приносил «Реалу» титулы. Но он постоянно жаловался на то, как мало его ценят. И этот сезон был целиком его: Роналду ушёл. Просто бери и доказывай. Вместо этого Бэйл проиграл конкуренцию Лукасу Васкесу. Просто потому, что из всех лидерских качеств у него обнаружилось только перекладывание ответственности на партнёров. Как в ключевых эпизодах матча, так и в сезоне целиком. Мог оказаться капитаном корабля, но в итоге бежит с него первым.

Иско

Источник: Reuters

Человек, который просто устал. Ни при одном тренере у Иско не было возможности стабильно провести сезон игроком основы, как бы классно он себя ни проявлял. Возможно, он не подходил конкретно этому «Реалу». Возможно, не везло с тренерами. Но очередной сезон полузащитник заканчивает провально. На «Аякс» Иско не попал даже в заявку, из-за чего разозлился и полностью проигнорировал команду во вторник вечером: не заходил в раздевалку, не уехал со стадиона в клубном автобусе. Через месяц Иско исполнится 27 лет. Можно рискнуть и подождать, кто станет следующим тренером «Реала». Но за годы разочарований полузащитник стал слишком опасендля раздевалки футболистом. Его надо отпускать, чтобы своим недовольством он не разрушал атмосферу в команде.

Лука Модрич

Источник: AFP

Сложно сказать однозначно, перегорел ли Модрич в «Реале» или на нём сказывается тяжелейший прошлый год. Хорват совершенно точно устал, ему нужен отдых и перезагрузка. Но за всю пользу, которую Лука принёс Мадриду, он хочет получить последний крупный контракт. И до сих пор не получил, хотя нынешнее соглашение истекает через полтора года. Отсюда сомнения и желание перейти в «Интер», который готов платить. Новый вызов, новый чемпионат, новые эмоции, новые деньги — если Флорентино Перес не созреет на улучшенные условия, хорвата придётся летом продавать.

Карим Бензема

Источник: Reuters

Французский нападающий — олицетворение этой эпохи «Мадрида», которую последниесутки все хоронят. Футболист-система, который идеально подходил «Реалу» все те годы, пока в клубе блистал Криштиану Роналду. В этом сезоне показалось, что Бензема идеально сыгрывается и с Винисиусом, но бразилец слишком молод, чтобы просто подыгрывать ему. А сейчас он ещё и выбыл на два месяца из-за травмы лодыжки. В итоге умения Бензема обесцениваются, а предложить что-то ещё он не может. Новому «Реалу» нужен новый форвард: самостоятельный и независимый, который будет решать вопросы, а не помогать делать это другим. А с Бензема надо прощаться.