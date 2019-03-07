Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский клуб, сообщает The Telegraph.
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский клуб, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство мадридского «Реала» практически на 100 процентов уверено в возвращение португальского специалиста. Ранее Моуринью отметил, что пока не связывался с представителями «сливочных» с целью обсудить возможное возвращение.
Напомним, что Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
«Реал» набрал 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Накануне мадридский клуб потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), после чего был вынужден покинуть турнир.