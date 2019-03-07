Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб

Источник: Reuters

По информации источника, руководство мадридского «Реала» практически на 100 процентов уверено в возвращение португальского специалиста. Ранее Моуринью отметил, что пока не связывался с представителями «сливочных» с целью обсудить возможное возвращение.

Напомним, что Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.