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11:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: В «Реале» уверены в возвращении Моуринью в клуб

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью может вновь возглавить мадридский клуб, сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

По информации источника, руководство мадридского «Реала» практически на 100 процентов уверено в возвращение португальского специалиста. Ранее Моуринью отметил, что пока не связывался с представителями «сливочных» с целью обсудить возможное возвращение.

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Напомним, что Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

«Реал» набрал 48 очков в 26 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Накануне мадридский клуб потерпел поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), после чего был вынужден покинуть турнир.

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