Казахстанский клуб подписал воспитанника «Ботафого» и бывшего форварда сборной Казахстана

Мелло является воспитанником бразильского «Ботафого», но за родной клуб так и не заиграл. Поэтому в 2012 году перебрался в португальский «Лимианос», за который забил два гола в девяти играх. В дальнейшем выступал за бразильские «Томбенсе», «Насьональ Атлетико», итальянский «Вигор Аква», польские «Рух» и «Заглембе Сосновец».