Казахстанский клуб подписал воспитанника «Ботафого» и бывшего форварда сборной Казахстана
Состав «Акжайыка» пополнил 26-летний бразильский полузащитник Джакомо Мелло, передает корреспондент Vesti.kz. Контракт подписан до конца года.
Состав «Акжайыка» пополнил 26-летний бразильский полузащитник Джакомо Мелло, передает корреспондент Vesti.kz. Контракт подписан до конца года.
Мелло является воспитанником бразильского «Ботафого», но за родной клуб так и не заиграл. Поэтому в 2012 году перебрался в португальский «Лимианос», за который забил два гола в девяти играх. В дальнейшем выступал за бразильские «Томбенсе», «Насьональ Атлетико», итальянский «Вигор Аква», польские «Рух» и «Заглембе Сосновец».
Кроме него в «Акжайык» перешли Ильнур Мангуткин («Шахтер», Караганда), Наурызбек Жагоров («Окжетпес»), Арман Смаилов («Иртыш»). Также игроком уральского клуба стал бывший форвард сборной Казахстана Дауренбек Тажимбетов, проведший прошлый сезон в «Кайсаре».
Отметим, что «Акжайык» в сезоне 2018 года финишировал на последнем, 12-м месте и покинул КПЛ. Турнир среди клубов первой лиги стартует 1 апреля.