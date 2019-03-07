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15:51 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-игрок сборной Нидерландов возглавит «Фейеноорд»

Бывший футболист сборной Нидерландов Яп Стам возглавит «Фейеноорда» летом 2019 года, сообщает The Sun.

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Источник: AP 2019

По информации издания, контракт со специалистом уже подписан. Соглашение рассчитано на два года.

Нынешний главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст принял решение покинуть свой пост по завершении сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов клуб занимает третье место в турнирной таблице.

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