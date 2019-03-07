Экс-игрок сборной Нидерландов возглавит «Фейеноорд»
Бывший футболист сборной Нидерландов Яп Стам возглавит «Фейеноорда» летом 2019 года, сообщает The Sun.
Бывший футболист сборной Нидерландов Яп Стам возглавит «Фейеноорда» летом 2019 года, сообщает The Sun.
По информации издания, контракт со специалистом уже подписан. Соглашение рассчитано на два года.
Нынешний главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст принял решение покинуть свой пост по завершении сезона. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов клуб занимает третье место в турнирной таблице.