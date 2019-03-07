Клуб КПЛ не теряет надежд заполучить бывшего капитана «Астаны»

Не так давно 32-летний нападающий покинул костанайский «Тобол», с которым тренировался на третьем
В прошедшем сезоне Нусербаев выступал за «Тобол» на правах аренды, в 25 играх КПЛ забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Больше всех попыток подписать футболиста предпринимает кызылординский «Кайсар», которому нужен еще один форвард. Пока в распоряжении главного тренера Стойчо Младенова из нападающих имеются серб Братислав Пуношевац и казахстанцы Игорь Зенькович и Оркен Махан.
Заявочная кампания в КПЛ продлится до 3 апреля. До этого времени Нусербаев вероятно и определится с новым клубом.
Нусербаев — воспитанник шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в «Ордабасы». В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а в 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив десять голов в 26 играх. Был капитаном «Астаны» и самым забивным игроком столичного клуба. В 2017-м защищал цвета родного «Ордабасы», откуда впоследствии и перешел в костанайскую команду.