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11:34 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ не теряет надежд заполучить бывшего капитана «Астаны»

Экс-форвард сборной Казахстана Танат Нусербаев до сих пор не определился с клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Не так давно 32-летний нападающий покинул костанайский «Тобол», с которым тренировался на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. Обе стороны не договорились о продлении контракта. За ситуацией следят сразу несколько клубов КПЛ, которые не прочь усилиться качественным и главное забивным форвардом.

В прошедшем сезоне Нусербаев выступал за «Тобол» на правах аренды, в 25 играх КПЛ забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Больше всех попыток подписать футболиста предпринимает кызылординский «Кайсар», которому нужен еще один форвард. Пока в распоряжении главного тренера Стойчо Младенова из нападающих имеются серб Братислав Пуношевац и казахстанцы Игорь Зенькович и Оркен Махан.

Заявочная кампания в КПЛ продлится до 3 апреля. До этого времени Нусербаев вероятно и определится с новым клубом.

Нусербаев — воспитанник шымкентского футбола. В 2006 году дебютировал в «Ордабасы». В 2011 году перешел в «Астану» (на тот момент «Локомотив»), а в 2012 году стал лучшим бомбардиром клуба, забив десять голов в 26 играх. Был капитаном «Астаны» и самым забивным игроком столичного клуба. В 2017-м защищал цвета родного «Ордабасы», откуда впоследствии и перешел в костанайскую команду.

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