Клуб КПЛ не теряет надежд заполучить бывшего капитана «Астаны»

Не так давно 32-летний нападающий покинул костанайский «Тобол», с которым тренировался на третьем учебно-тренировочном сборе в Турции. Обе стороны не договорились о продлении контракта. За ситуацией следят сразу несколько клубов КПЛ, которые не прочь усилиться качественным и главное забивным форвардом.

В прошедшем сезоне Нусербаев выступал за «Тобол» на правах аренды, в 25 играх КПЛ забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Больше всех попыток подписать футболиста предпринимает кызылординский «Кайсар», которому нужен еще один форвард. Пока в распоряжении главного тренера Стойчо Младенова из нападающих имеются серб Братислав Пуношевац и казахстанцы Игорь Зенькович и Оркен Махан.

Заявочная кампания в КПЛ продлится до 3 апреля. До этого времени Нусербаев вероятно и определится с новым клубом.