Одноклубник Сейдахмета, капитан сборной и другие игроки РПЛ, которые могут усилить казахстанские клубы

Корреспондент Vesti.kz изучил соседний рынок российской премьер-лиги, выделив наиболее логичные и реальные варианты для возможного усиления клубов КПЛ.

Валерий Кичин, защитник, 26 лет

Бессменный лидер сборной Кыргызстана, который построил неплохую карьеру в России. На данный момент Кичин играет у Дмитрия Аленичева в «Енисее». Вероятно клуб вылетит из РПЛ по итогам сезона, поэтому есть шансы подписать защитника, как сейчас, так и летом. К слову, Кичин тот самый парень, забивший сборной Казахстана в 2016 году, наша команда тогда «сгорела» в Бишкеке — 0:2. Позже Валерий помог своей сборной впервые выйти в финальную стадию Кубка Азии.

Кичин подойдет многим лидирующим клубам КПЛ по всем параметрам. Он левоногий защитник (таких в премьер-лиге немного), с бронебойным дальним ударом, неплохим первым пасом, стержневым характером и богатым опытом.

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Сильвестр Игбун, нападающий, 28 лет

Пока Еркебулан Сейдахмет залечивал травмы или грустил на скамейке, атаку «Уфы» возглавлял нигерийский форвард. Несколько лет назад им уже интересовалась «Астана», но игрок прекрасно чувствовал себя в России. Но на данный момент «Уфа» рискует покинуть высший дивизион, и в таком случае удержать Игбуна им будет сложно. Нет сомнений, что нападающий мог бы усилить любой клуб КПЛ, но наверняка на него будет спрос от других команд в России.

Михаил Сиваков, полузащитник, 31 год

К нам охотно едут белорусские игроки, но, в связи с отменой статуса легионера в РПЛ, для них в приоритете теперь, естественно, Россия. Сиваков играет в скромном, но симпатичном с точки зрения качества игры «Оренбурге». Тем не менее, команда Владимира Федотова пока не обезопасила себя от вылета, а значит есть риск потерять некоторых футболистов. У Михаила достаточно опыта, ранее он играл в Италии, Бельгии, Украине и даже Азербайджане, поэтому способен принести пользу командам уровня «Тобола» и «Ордабасы».

Эрик Бикфалви, полузащитник, 31 год

У одного из лидеров «Урала» прочная репутация в России, но, учитывая возраст, он вполне может переехать в условный «Кайрат» или «Астану». Бикфалви хорош как в подыгрыше, так и в завершении атак. В этом сезоне румынский полузащитник уже отличился четыре раза. Но очевидно еще и то, что на хавбека уже давно претендуют статусные российские команды. Хотя, мы помним, как однажды «Кайрат» уже сумел заманить к себе прежнего лидера «Урала» Герсона Асеведо.