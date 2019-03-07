Экс-тренер «Реала» подал в суд на клуб

По информации издания, специалист намерен добиться выплаты € 28 млн за расторжение контракта. Эту сумму испанец должен был получить по условиям трехлетнего соглашения.

Лопетеги был назначен на пост главного тренера «Реала» в июне 2018 года, однако спустя четыре месяца он был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Барселоны» (1:5).