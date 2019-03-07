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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Реабилитируется ли «Кайрат»? Превью к играм первого тура КПЛ

В эти выходные стартует новый сезон чемпионата Казахстана по футболу. Матчи пройдут в два дня, тогда как лидеры премьер-лиги «Астана», «Кайрат» и «Тобол» принимают своих соперников дома. Более подробно о предстоящих играх рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Футбол. Премьер-лига. Тур 1
9 марта (суббота)

«Тобол» — «Иртыш»
Костанайцы в межсезонье точечно усилились и, возможно, еще усилятся, так как трансферное окно закроется только 3 апреля. При этом команда на пост главного тренера пригласила достаточно амбициозного Владимира Газзаева, что свидетельствует о самых серьезных намерениях «Тобола» в этом сезоне. Но не факт, что хозяева в стартовом матче наберут три очка. Во-первых, могут быть издержки весеннего футбола. Во-вторых, не стоит недооценивать павлодарский клуб, который возглавляет не менее амбициозный тренер в лице Димитара Димитрова. Болгарин умеет не только поставить игру, но и соответствующе настроить своих подопечных. В любом случае это тот матч, в котором удача может улыбнуться любой из сторон.

Прежде соперники встречались 65 раз: 22 победы одержали футболисты «Тобола» при 20 ничьих и 23 поражениях с разницей мячей 69−81.

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«Жетысу» — «Окжетпес»
В этой игре, пожалуй, больше шансов победить у хозяев. Все же их уже третий сезон тренирует Дмитрий Огай, внесший минимальные изменения в состав по сравнению с остальными клубами. То есть «Жетысу» должен предстать более сыгранной и сбалансированной командой, нежели «Окжетпес», в который пришли 16 футболистов. Тем не менее будет интересно посмотреть за работой Андрея Карповича, желающего доказать тренерскую состоятельность на уровне премьер-лиги.

В личных встречах перевес имеют кокшетаусцы, победившие в 15 матчах при шести ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 42−25.

«Ордабасы» — «Шахтер»
У южан подобрался конкурентоспособный коллектив, но слабым его звеном считают тренера Кахабера Цхададзе, так ли это на самом деле — покажут стартовые туры, в том числе ближайший поединок с «Шахтером». Но с таким составом шымкентцы в состоянии включиться в чемпионскую гонку, если, конечно, сами не начудят. «Шахтер» видится крепким середняком, во всяком случае обязан выступить лучше, чем в прошлом году.

В «личке» небольшое преимущество принадлежит «Ордабасы», победившему в 19 матчах при 13 ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 49−49.

10 марта (воскресенье)

«Кайсар» — «Атырау»
Кызылординская команда при Стойчо Младенове всегда показывает интересный футбол, разве что ее нередко подводит низкая реализация моментов. В свою очередь «нефтяники» при Викторе Кумыкове зрелищности предпочитают более рациональную игру, делая ставку на стандарты. В этой встрече может быть как ничья, так и победа в пользу одной из команд. Правда, «Кайсар» не всегда удачно проводит домашние матчи, особенно на старте сезона.

В предыдущих 32 играх победителем в десяти случаях выходил «Кайсар» при десяти ничьих и 12 поражениях с разницей мячей 32−36.

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«Астана» — «Актобе»
Тут фаворит очевиден. Пятикратный чемпион очень здорово смотрелся в матче за Суперкубок, в результате чего должен продолжить играть в том же ключе — организованно и напористо. В этом отношении «красно-белые» выглядят уязвимы, в частности в кадровом вопросе, ведь с них по-прежнему не сняли запрет на регистрацию новых игроков. А потому астанчанам остается только грамотно воспользоваться слабостью соперника.

Последние четыре сезона «Астана» ни разу не проиграла «Актобе», что, в общем-то, сказалось на личных взаимоотношениях — 19 побед у северян при 11 ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 52−34.

«Кайрат» — «Тараз»
Алматинцы будут заряжены на победу после неудачи в Суперкубке. Не исключено, что в матче с «Астаной» многие игроки перегорели, что и сказалось на общекомандных действиях. Следовательно им есть что доказывать болельщикам и в первую очередь самим себе. В то же время ничейный результат будет приравнен к поражению, поскольку новичка КПЛ они обязаны обыгрывать даже при некоторых травмированных игроках. Ну и победа позволит главному тренеру «Кайрата» Алексею Шпилевскому перевести дух от обрушившейся в последнее время мощной волны критики.

В Алматы таразцы играли не совсем успешно, одержав всего четыре победы при шести ничьих и 17 поражениях. Общая статистика выглядит так: 25 побед у «Кайрата», 12 раз команды играли вничью и в 15 играх максимального результата добивались игроки «Тараза». Разница мячей 70−45 в пользу кайратовцев.

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