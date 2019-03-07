Футболист Головин заявил, что практически полностью адаптировался в «Монако»

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Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. По сообщениям СМИ, цена трансфера составила €30 млн.

«Европейские чемпионаты отличаются от российского, и это определенный риск для российского игрока, когда он переходит в европейский клуб. Но если ты мечтаешь об этом, то надо рисковать, — сказал Головин. — Необходимо время на адаптацию, выучить язык».

«Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров — это основное пока», — отметил российский футболист.