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15:56 (мск), источник: ТАСС

Футболист Головин заявил, что практически полностью адаптировался в «Монако»

МОНАКО, 7 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин практически полностью адаптировался в клубе, но ему еще необходимо время на то, чтобы выучить французский язык. Об этом он рассказал журналистам.

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Источник: Reuters

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. По сообщениям СМИ, цена трансфера составила €30 млн.

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«Европейские чемпионаты отличаются от российского, и это определенный риск для российского игрока, когда он переходит в европейский клуб. Но если ты мечтаешь об этом, то надо рисковать, — сказал Головин. — Необходимо время на адаптацию, выучить язык».

«Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров — это основное пока», — отметил российский футболист.

«Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 16-е место, имея в активе 26 очков после 27 матчей. Головин провел в национальном первенстве 19 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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