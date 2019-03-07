Федеральный суд Швейцарии вновь отклонил апелляцию Герреро

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает агентство, решение принято коллегией из пяти судей.

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Герреро в декабре 2017 года получил годичную дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина. Впоследствии апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию до шести месяцев. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS), который увеличил срок отстранения до 14 месяцев.

Нападающий решил обратиться в Федеральный суд Швейцарии, который приостановил действие решения CAS о дисквалификации, что позволило Герреро принять участие в чемпионате мира в России.

Швейцарский суд в августе возобновил дисквалификацию Герреро, а в октябре сообщил, что отклонил запрос футболиста на временное снятие отстранения. Летом прошлого года форвард перешел в «Интернасьонал» из другого бразильского клуба «Фламенго». Таким образом, 35-летний Герреро сможет дебютировать за новую команду не раньше апреля.