Турецкий футболист, устроивший резню на поле, пожизненно дисквалифицирован

Он в матче третьего по силе турецкого дивизиона с «Сакарьяспором» сразу после рукопожатий начал нападать на соперников с лезвием.

Чалар спрятал его в руке и пронес на поле. Хавбек несколько раз нанес удары ладонью соперникам, в результате чего на поле вспыхнула потасовка.