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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Турецкий футболист, устроивший резню на поле, пожизненно дисквалифицирован

Федерация футбола Турции пожизненно отстранила полузащитника «Амедспора» Мансура Чалара.

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Он в матче третьего по силе турецкого дивизиона с «Сакарьяспором» сразу после рукопожатий начал нападать на соперников с лезвием.

Чалар спрятал его в руке и пронес на поле. Хавбек несколько раз нанес удары ладонью соперникам, в результате чего на поле вспыхнула потасовка.

​Футболисты уже после матча опубликовали фотографии порезов. Руководство «Амедспора» при этом в заявлении обвинило в клевете всех, кто распространяет «грязные слухи».

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