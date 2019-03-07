Турецкий футболист, устроивший резню на поле, пожизненно дисквалифицирован
Федерация футбола Турции пожизненно отстранила полузащитника «Амедспора» Мансура Чалара.
Федерация футбола Турции пожизненно отстранила полузащитника «Амедспора» Мансура Чалара.
Он в матче третьего по силе турецкого дивизиона с «Сакарьяспором» сразу после рукопожатий начал нападать на соперников с лезвием.
Чалар спрятал его в руке и пронес на поле. Хавбек несколько раз нанес удары ладонью соперникам, в результате чего на поле вспыхнула потасовка.
Футболисты уже после матча опубликовали фотографии порезов. Руководство «Амедспора» при этом в заявлении обвинило в клевете всех, кто распространяет «грязные слухи».