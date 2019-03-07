«Рома» объявила об отставке Ди Франческо

Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста.