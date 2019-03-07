Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ренн1
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зенит1
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Краснодар
Футбол. Кубок России
17:00
Урал1
Спартак0
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
10«Аякс» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» объявила об отставке Ди Франческо

Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает пресс-служба римского клуба.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Сообщалось, что УЕФА может оштрафовать специалиста.

«Благодарим ди Франческо за работу и желаем успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «Ромы».

В чемпионате Италии среди команд Серии А «Рома» набрала 44 очка в 26 матчах. Римляне располагаются на пятой строчке, отставая от занимающего четвёртое место «Интера» на три очка.

Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Глушаков помог забить в ворота «Спартака». Дальше идет «Урал»
Россия загрустила в первой же гонке чемпионата мира по биатлону
СМИ: Перес во время перепалки угрожал выгнать Рамоса из «Реала»
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Фигурист Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
«Это не позор». Кононов оправдывается за вылет «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь