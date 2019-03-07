«Рома» объявила об отставке Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает
Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Ромы», сообщает
Решение об увольнении Ди Франческо было принято после поражения «Ромы» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту» (1:3). После этого поражения «Рома» выбыла из Лиги чемпионов. После окончания матча Ди Франческо не пришёл на послематчевую
«Благодарим ди Франческо за работу и желаем успехов в будущем», — говорится в официальном заявлении
В чемпионате Италии среди команд Серии А «Рома» набрала 44 очка в 26 матчах. Римляне располагаются на пятой строчке, отставая от занимающего четвёртое место «Интера» на три очка.