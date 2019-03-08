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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник «Реала» Марсело согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает AS со ссылкой на La Stampa.

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Источник: Reuters

Защитник «Реала» Марсело согласовал контракт с «Ювентусом», сообщает AS со ссылкой на La Stampa. По информации издания, речь идёт о четырёхлетнем соглашении, по которому игрок будет зарабатывать € 12 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Марсело в «Ювентусе» хочет видеть бывший партнёр по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду, с которым у него сохранились дружеские отношения. Напомним, контракт бразильца с действующим победителем Лиги чемпионов истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Марсело принял участие только в 13 матчах, забив в них два гола. Последние четыре матча бразилец оставался на скамейке запасных, а его место на левой бровке занимал 22-летний Серхио Регилон.

В составе «Реала» Марсело выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 4 чемпионата Испании, 2 Кубка и 3 Суперкубка страны.

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