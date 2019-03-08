Турецкий футболист пожизненно дисквалифицирован за нападение с лезвием на соперников

Инцидент произошел 2 марта во время встречи третьего по силе дивизиона чемпионата Турции между «Амедспором» и «Сакарьяспором» (1:1). Игрок «Амедспора» Мансур Чалар пронес бритвенное лезвие на матч и напал на соперников. Футболист спрятал лезвие в руке и после приветственного рукопожатия начал резать соперников. На видео, которое распространилось в интернете, видно, как спортсмен несколько раз наносит удары ладонью, игроки «Сакарьяспора» не сразу обнаружили ранения, однако уже после матча опубликовали фотографии порезов.