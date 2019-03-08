СМИ: Венгер получил предложение занять должность в ФИФА

Как отмечает издание, 69-летний французский специалист уже получил соответствующее предложение. Предполагается, что в сферу ответственности Венгера будут входить изменения правил игры, технологические инновации и вопросы судейства. Пока положительного ответа француз не дал, говорится в материале.

Венгер покинул «Арсенал» по окончании сезона-2017/18 после 22 лет, проведенных во главе команды «канониров». Под руководством Венгера «Арсенал» трижды выиграл чемпионат Англии, по семь раз завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также доходил до финалов Кубка УЕФА (2000) и Лиги чемпионов (2006).