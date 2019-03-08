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12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» вляпался. УЕФА начал расследование — клуб могут лишить еврокубков

Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами в четверг объявила о старте расследования в отношении «Манчестер Сити».

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

В четверг вечером на официальном сайте УЕФА было размещено короткое, сухое информационное сообщение:

«Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами начала расследование в отношении “Манчестер Сити” по возможным нарушениям правил финансового фэйр-плей (FFP). Расследование будет изучать факты нарушений FFP, опубликованные ранее в СМИ. УЕФА не будет давать дальнейших комментариев по этому вопросу, пока будет продолжаться расследование».

Британский клуб мгновенно отреагировал на сообщение УЕФА, приветствуя начало расследования.

— «Манчестер Сити» приветствует начало формального расследования УЕФА, — утверждается в пресс-релизе клуба. — Это возможность положить конец слухам, которые возникли после незаконного взлома и вырванной из контекста публикации электронных писем клуба. Обвинения в финансовых нарушениях являются абсолютно ложными. Опубликованные клубом финансовые отчеты — полные и согласованы с нормативно-правовой базой.

В чем обвиняют «Манчестер Сити»?

По всей вероятности, имеется в виду недавняя публикация немецкого Der Spiegel, опиравшегося на документы знаменитого Football Leaks. В ней говорилось о том, что владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур с 2008 по 2012 годы потратил 1,1 миллиарда евро на приобретение новых игроков. Чтобы избежать санкций УЕФА, исполнительный директор Феррано Сориано, разработал проект для обхода правил финансового фэйр-плей. «Ман Сити» получал дополнительные средства от искусственно завышенных спонсорских контрактов, а также от продажи маркетинговых прав на своих игроков.

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«Сити» использовал фонд, зарегистрированный на Каймановых островах, для приобретения прав на игроков третьими лицами. В Великобритании подобные махинации запрещены. В 2012 году клуб также зарегистрировал консалтинговую компанию Mangrove в Люксембурге. Планировалось, что в течение 10 лет в компанию будет вложено 30 миллионов евро на приобретение прав на 70 игроков из Латинской Америки.

Одновременно с этим президент клуба Хальдун аль-Мубарак основал на Каймановых островах фонд MPI. Через него были совершены несколько трансферов, в том числе аргентинца Бруно Сукулини. Этот фонд получал деньги от Mangrove, который в свою очередь получал деньги от «МанСити». Когда в Футбольной ассоциации Англии начали расследование этой истории, Сити отрицал все связи и с компанией, и с фондом.

Сколько тратит «Ман Сити» на игроков?

По информации Football Leaks, только за первые четыре года в «Сити» шейх Мансур, купивший клуб в 2008 году, вложил в него 1,1 млрд фунтов. При этом доходы были намного скромнее — около 300 миллионов фунтов.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, за 12 сезонов, с 2007 по 2019 годы, «Манчестер Сити» потратил на покупку игроков сумасшедшую сумму в 1,7 миллиарда евро. На продажах клуб, согласно тому же источнику, в эти сезоны заработал меньше 500 миллионов. Соответственно, несложно посчитать, что в среднем ежегодно «Ман Сити» тратил более 100 миллионов евро только на покупку футболистов.

Что грозит «Сити»?

В начале января главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении FFP. Это самое суровое наказание, которое может вынести инстанция. «Если информация Der Spiegel верна, это противоречит отчетности о финансах клуба», — приводил слова Летерма журнал Sport Strategies.

В 2014 году УЕФА уже наказывал «Ман Сити», а также «ПСЖ» за нарушения финансового фэйр-плей. Тогда клубы отделались штрафом в 49 миллионов евро, сокращением заявки и ограничением на трансферные траты в течение двух сезонов. Причиной такого наказания стал дефицит бюджета в 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого FFP лимита в 45 миллионов.

По данным Football Leaks, столь символическое наказание было связано с вмешательством в дело Джанни Инфантино, тогда еще занимавшего должность генерального секретаря УЕФА. Инфантино был в курсе нарушений «Ман Сити» и других богатых клубов. Он якобы несколько раз тайно встречался с руководителями клуба и достиг компромисса.

На этот раз наказание британского клуба может быть значительно серьезнее.

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