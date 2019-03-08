«Манчестер Сити» вляпался. УЕФА начал расследование — клуб могут лишить еврокубков
Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами в четверг объявила о старте расследования в отношении «Манчестер Сити».
Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами в четверг объявила о старте расследования в отношении «Манчестер Сити».
В четверг вечером на официальном сайте УЕФА было размещено короткое, сухое информационное сообщение:
«Следственная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами начала расследование в отношении “Манчестер Сити” по возможным нарушениям правил финансового
Британский клуб мгновенно отреагировал на сообщение УЕФА, приветствуя начало расследования.
— «Манчестер Сити» приветствует начало формального расследования УЕФА, — утверждается в
По всей вероятности, имеется в виду недавняя публикация немецкого Der Spiegel, опиравшегося на документы знаменитого Football Leaks. В ней говорилось о том, что владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур с 2008 по 2012 годы потратил 1,1 миллиарда евро на приобретение новых игроков. Чтобы избежать санкций УЕФА, исполнительный директор Феррано Сориано, разработал проект для обхода правил финансового
«Сити» использовал фонд, зарегистрированный на Каймановых островах, для приобретения прав на игроков третьими лицами. В Великобритании подобные махинации запрещены. В 2012 году клуб также зарегистрировал консалтинговую компанию Mangrove в Люксембурге. Планировалось, что в течение 10 лет в компанию будет вложено 30 миллионов евро на приобретение прав на 70 игроков из Латинской Америки.
Одновременно с этим президент клуба Хальдун
По информации Football Leaks, только за первые четыре года в «Сити» шейх Мансур, купивший клуб в 2008 году, вложил в него 1,1 млрд фунтов. При этом доходы были намного скромнее — около 300 миллионов фунтов.
По данным авторитетного портала Transfermarkt, за 12 сезонов, с 2007 по 2019 годы, «Манчестер Сити» потратил на покупку игроков сумасшедшую сумму в 1,7 миллиарда евро. На продажах клуб, согласно тому же источнику, в эти сезоны заработал меньше 500 миллионов. Соответственно, несложно посчитать, что в среднем ежегодно «Ман Сити» тратил более 100 миллионов евро только на покупку футболистов.
В начале января главный следователь Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА Ив Летерм подтвердил, что «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков, если подтвердятся обвинения в нарушении FFP. Это самое суровое наказание, которое может вынести инстанция. «Если информация Der Spiegel верна, это противоречит отчетности о финансах клуба», — приводил слова Летерма журнал Sport Strategies.
В 2014 году УЕФА уже наказывал «Ман Сити», а также «ПСЖ» за нарушения финансового
По данным Football Leaks, столь символическое наказание было связано с вмешательством в дело Джанни Инфантино, тогда еще занимавшего должность генерального секретаря УЕФА. Инфантино был в курсе нарушений «Ман Сити» и других богатых клубов. Он якобы несколько раз тайно встречался с руководителями клуба и достиг компромисса.
На этот раз наказание британского клуба может быть значительно серьезнее.