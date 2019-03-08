Головин — о Слуцком и Черчесове, Жардиме и Анри, Кокорине и Мамаеве, Субашиче и Смолове

Источник: Спорт-Экспресс

Его считают стеснительным и скованным в общении со СМИ, неразговорчивым и избегающим интервью. Но в Монако мы увидели совсем другого Головина. Человека, уверенного в себе, не уходящего от ответа на любой вопрос, четко формулирующего мысли и имеющего свое мнение. Футболиста, адаптировавшегося в условиях непростого чемпионата и сложнейшей турнирной ситуации. Совсем еще молодого русского парня, поселившегося в считанных минутах ходьбы от стадиона «Луи II», не забывшего друзей из ЦСКА, играющего в компьютерные игры.

Разговор складывался, темы по ходу беседы возникали сами собой, интервью, казалось, могло продлиться и час, и два, и занять в итоге пару газетных полос. Но строгий регламент не позволил выйти за рамки четверти часа. Будем надеяться, что встреча со звездой «Монако» (такая оценка нашего футболиста, ставшего самым дорогим среди монегасков, вполне заслужена) не последняя.

Поддержали Слуцкий и Черчесов

— Вы уже полгода в Европе. Сожаления есть, что дали согласие на переход?

— Нет. Но первое время пришлось очень тяжело. Менталитет, тренировочный процесс — вообще все иначе. Тем более я попал в команду в такой непростой период. Дома долго не могли победить. Слава Богу, сейчас все нормально. Сейчас уже чувствую себя в своей тарелке.

— В самом начале кто или что вас поддерживало? Кто помогал?

— Много разговаривал с Леонидом Викторовичем Слуцким. Он звонит, мы поддерживаем отношения. Звонил Станислав Саламович Черчесов. В один голос они говорили, что это только временно, что такой период пройдет, и все будет хорошо. И сам я считал также. Сейчас все нормально, а дальше будет только лучше.

— С ребятами из ЦСКА, сборной связь сохранили?

— Из ЦСКА почти со всеми. У нас есть группа в Уотсаппе.

— Вас из нее после перехода не исключили?

— Это своя группа, отдельная. Общаюсь много в основном с молодыми — Кучаевым, Чаловым, Черновым, Помазуном…

— Акинфеев есть в этой группе?

— Его там нет.

Чалов мог бы заиграть в Европе

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— Кто из молодых российских футболистов мог бы заиграть в Европе?

— Первый, кого назвал бы или рекомендовал бы, — Чалов. Не потому что он мой друг. Из молодых, мне кажется, можно назвать только тех, кто играет в ЦСКА. Ахметов на очень хорошем уровне, вызов получил в сборную. Кучаев должен был ехать в национальную команду, но получил серьезную травму. Наверное, еще Зобнин. Сильно выглядит. Он мне очень нравится.

— А нужно уезжать из России?

— Как кто захочет. Я всегда мечтал попробовать силы в Европе. Понятно, что есть риск, может не получиться. Нужно все заново доказывать. Неизвестно, как сложатся отношения с тренером — будет тебя ставить в состав или нет.

— По-прежнему уверены, что сделали все верно?

— Да. Получил травму, но они случаются везде.

— За какой клуб в детстве болели, в какой команде мечтали оказаться?

— Нельзя сказать, что за кого-то болел. Но больше нравился «Реал». В Англии не могут выбрать какую-то одну команду — все нравились.

— То есть предпочитаете английский чемпионат?

— Да, это номер один. Если брать по интересу.

— Когда вы проходили обряд посвящения в игроки «Монако», на видео видно, что вы пели в бутылку. Почему именно так?

— Все так делают. Бутылка заменяет микрофон.

Counter Strike

— Много играете в Counter Strike?

— Да.

— Кто в нем лучше — футболисты из ЦСКА или из «Монако»?

— Здесь в него никто не играет. Это в России популярны Counter Strike и PUBG, а тут — Fortnite.

— А в FIFA играете?

— Не особо любил. Мог провести одну-две игры — и надоедало. Не так интересно. Если только на спор с кем-то из рядом сидящих сыграть.

— И на что спорите с футболистами из «Монако»?

— Ни с кем из них в FIFA еще не играл. Может, на сборах получится, когда они начнутся. Сейчас, когда заезжаем на игру, все отдыхают. Ужин — и всё.

Субашич знал, как пробьет Смолов

— С кем подружились за это время, с кем больше общаетесь — в команде, клубе или городе?

— В самом Монако — ни с кем. В команде — с Хенриксом, который пришел из Леверкузена. А в основном со всеми нормальные отношения.

— С Хенриксом нашлись общие интересы? Или с ним проще разговаривать, потому что он знает английский?

— Поначалу, конечно, общался с теми, кто говорит по-английски. Сам я английский знаю более-менее — говорю и понимаю. Сложнее было с теми, кто знает только французский: Сидибе, Бадиашиле…

— С ними только на пальцах?

— Сейчас-то немного понимаю и могу что-то сказать. Уже легче.

— С Субашичем вспоминали чемпионат мира?

— Да, конечно. Он признался: был уверен, что Смолов так пробьет. «Почему», — переспросил его. «Не знаю, но думал, что так ударит. Забил бы — получилось бы красиво».

Рад возвращению Жардима

— Сильно обрадовались, когда Леонарду Жардим вернулся в команду?

— Не то чтобы обрадовался… Хотя можно и так сказать. Успел привыкнуть к нему после моего перехода. Не ожидал, что его уберут. Столько сезонов все у него здесь было хорошо. А спады случаются у всех команд. К тому же прошло не так много времени, чтобы увольнять тренера, добившегося многого с «Монако». Неожиданно получилось, потому рад его возвращению.

— Он многое поменял, сменив Тьерри Анри?

— Да. Например, больше стали работать над тактикой — как правильно обороняться, как атаковать. Много перестроений, даже схема изменилась. При Анри использовали одну, сейчас — другая. Изменилось много даже по сравнению с тем периодом, когда я только пришел в команду.

— Почему, на ваш взгляд, не получилось у Анри? Не удалось завоевать авторитет у игроков?

— Сложно сказать. Может, он попал в «Монако» не в тот момент. У команды был спад. Только когда в центре поля появился Фабрегас, у нас стало лучше получаться, с «Ниццей» сыграли вничью. Хотя должны были побеждать. У «Марселя» должны были выиграть. Возможно, Анри не хватило как раз побед. Не могу сказать, что он плохой тренер. Просто не повезло.

— Что вам дал Анри?

— Ничего конкретного. Он проработал с командой мало времени.

— Во Франции писали, что из-за Анри вы потеряли много времени.

— Так можно сказать про всю команду — что все потеряли то время. Но в любом случае это опыт. Так что сам я тот период потерянным не назову. Не всегда же можно только побеждать.

Разрыв между чемпионатами России и Франции очень большой

— С чего вдруг на пресс-конференции на базе местные журналисты спросили вас про возможный переход в другую команду?

— Не знаю. Видимо, подумали, что в такой ситуации не захочу оставаться в «Монако» и решу уйти.

— Понятно, что «ПСЖ» стоит особняком. А могли бы сравнить другие французские клубы с российскими?

— Когда я только перешел в «Монако» и не играл из-за травмы, смотрел матчи, ходил на стадион — со стороны казалось, что между нашим чемпионатом и французским нет серьезного отличия. Но когда начал играть, сразу понял, что оно большое. У нас ты можешь принять мяч. Ты понимаешь, что если станешь играть с условным «Амкаром» или другой командой, которая будет обороняться, соперники встанут сзади в ожидании, когда ты придешь. Здесь ни в одном матче такого нет. Каждая команда, неважно на каком месте она идет, будет бежать, прессинговать. Открытый футбол. Никто не садится назад, не закрывается, не ждет, пока ты станешь атаковать, и сыграет на контратаке.

Связка с Мартиншем

— Желсон Мартинш пришел совсем недавно, но у вас уже образовалась сильная связка. Как удалось так быстро найти общий язык?

— Так получилось, что мне удобно с ним играть. Даже не говоря, мы понимаем друг друга. Иногда не смотрю на него, но знаю, куда он побежит. То же самое с Рони Лопешем и с Фалькао. В центре у нас Адриэн и Фабрегас. Со всем сыгрались, и сейчас у нас, так считаю, неплохо получается.

— Чувствуются возраст и опыт Фабрегаса? Он подсказывает на тренировках?

— Да, есть такое. Это понятно. Он поиграл в таких командах — «Барселоне», «Челси». Очень опытный футболист. Даже будучи в таком возрасте (Сеску 31 год. — Прим. «СЭ»), он показывает такой уровень игры, что очень приятно смотреть. Подсказки? В основном тактические. Когда совершаешь ошибку, задумаешься, побежишь, чтобы отобрать мяч, а иногда это делать нужно, следует держать свою позицию.

— Что за история с Тилемансом? Якобы команда выразила недовольство, что его Анри назначил капитаном. И вроде его из-за этого отдали в аренду.

— На самом деле такого недовольства никто не выражал. А из-за чего он ушел, не знаю.

— У вас же с ним сложились хорошие отношения.

— Да. Хорошо общались.

Кокорин и Мамаев? В местах, откуда я родом, столько всего видел

— Вы упоминали общение с Черчесовым. Впереди важные матчи, в том числе с бельгийцами. Какие ожидания, сможем их обыграть?

— Думаю, сейчас никто не сомневается, что можем это сделать. Понятно, что сильная команда, топовые игроки. Но сборная нам по зубам. После чемпионата мира стало больше уверенности и веры, что способны побеждать такие команды, как Бельгия, Испания… Конечно, у них футболисты сумасшедшего уровня. Но все совершают ошибки, и можно у всех выигрывать. Раньше именно уверенности не хватало.

— Вы поддержали Кокорина и Мамаева. Почему так сделали? И как сейчас относитесь к происходящему?

— Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали. Но то, что происходит сейчас, и то, что все настолько затянулось, это ненормально. Мне так кажется. Потому что в тех местах, откуда я родом, столько всего видел… Как дерутся люди, когда пьяные… Никого никто не сажал.

— Папу с мамой не собираетесь сюда перевозить?

— Нет, они даже в России город не хотят менять. Им нравится там, где они живут.

— А общаетесь с ними часто?