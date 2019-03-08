Рамос и Перес провели встречу и обсудили свой конфликт
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS.
По информации издания, встреча футболиста и акционера состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт. При этом издание не уточняет, пришли ли они к
Напомним, после поражения «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) и вылета из турнира между Рамосом и Пересом состоялся разговор на повышенных тонах в раздевалке команды. В ходе конфликта защитник заявил о готовности покинуть мадридский клуб. Сам игрок участия в матче не принимал