Он забивает и в 57! Легенда «Ливерпуля» женится на модели

Источник: Спорт-Экспресс

Почему Раш — легенда «Ливерпуля»

Когда-то нападающий Иан Раш был примерным семьянином. Шел 1987 год, ему было 26, когда он обручился с 18-летней Трейси, своей первой женой. Она подарила ему двух сыновей, а сам Раш на следующий год после свадьбы перешел в «Лиуверпуль», где провел семь потрясающих сезонов. Пять раз форвард выиграл чемпионат Англии, прибавив к этому победу в Кубке европейских чемпионов-83/84. Тот 1984 год был пиком его карьеры — «Ливерпуль» взял требл, а Раш стал лучшим бомбардиром Англии. После неудачного года в «Ювентусе» нападающий вернулся еще на восемь сезонов, но «красные» уже не доминировали.

В сухом остатке в карьере у Раша: 5 побед в чемпионате Англии, 3 Кубка Англии, 5 Кубков лиги, 4 Суперкубка, а также Кубок европейских чемпионов. Он лучший бомбардир в истории «Ливерпуля» (346 голов) и сборной Уэльса (28 голов). Одним словом — легенда.

Доигрывал Раш долго — его профессиональная карьера растянулась на 21 год. Лишь в 2000 году под 40-летние британец провел свои три последних матча за «Сидней Олимпик» в Австралии и повесил бутсы на гвоздь. Самостоятельной тренерской карьеры не получилось: он брался за «Честер Сити», в котором начинал, но провалился. Его призвание — телекомментатор, тренер нападающих и посол «Ливерпуля» в разных рекламных кампаниях.

В 2015 году после 28 лет брак между Ианом и Трейси распался. Возможно, потому что футбольная легенда начал проводить слишком много времени с ирландской моделью и певицей Кэрол Энтони, с которой познакомился в компании друзей за год до развода.

Предложение «на коленке»

Кэрол — ярая поклонница «Ливерпуля». По ее признанию, вся ее семья болела за «красных», и она даже помнит, как была впечатлена игрой Раша по телевизору будучи ребенком. Об отношениях Раша и Энтони стало известно во время полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой» год назад. Камера выхватила Раша, сидевшего с красоткой в ярко красном платье. Не заметить пару было решительно невозможно, поэтому на следующий день о романе трубили все таблоиды Британии.

Собственно, никто и не скрывался. Иан сообщил о том, что уже несколько лет в разводе и встречается с Кэрол, при 22-летнюю разницу в возрасте они не замечают. «Наверное, я обратила внимание на это раз или два во время нашей первой встречи, но не дольше. Все мы пытаемся остановить процесс старения, мы с Ианом в их числе», — признавалась Энтони в разговоре с Sunday People.

В том же интервью девушка отвергла предположение, что встречается с Рашем из-за денег и славы: «Я сильная независимая женщина, которой не нужен никто для финансовой поддержки».

Спустя еще один год пара объявила о помолвке. Как рассказала Кэрол, предложение бывший футболист сделал без особой помпезности — не встав на колено, как полагается, а, скорее «на коленке» — между делом.

«Когда мы путешествуем вместе, Иан всегда представлял меня как жену, — рассказывала модель. — Две недели назад, когда он в очередной раз так сделал, я его поправила, мол, Иан, я не твоя жена. На что он ответил: “Да, но я хочу, чтобы ты ею была. То есть ты хочешь быть моей женой?”. А в этом мире не было бы ничего, что сделало бы меня счастливее».