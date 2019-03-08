Агуэро — лучший игрок февраля в АПЛ

Источник: Reuters

30-летний аргентинец в четырех встречах забил семь голов.

Агуэро отметился хет-триками в матчах 25-го и 26-го туров чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1) и «Челси» (6:0). Еще один гол форвард забил во встрече 28-го тура с «Вест Хэмом» (1:0).

В голосовании нападающий обошел защитника Виргила ван Дейка, нападающиего Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), хавбека Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и многих других.