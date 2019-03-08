Агуэро — лучший игрок февраля в АПЛ
Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признали лучшим игроком чемпионата Англии в феврале, сообщает официальный Твиттер АПЛ.
Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признали лучшим игроком чемпионата Англии в феврале, сообщает официальный Твиттер АПЛ.
30-летний аргентинец в четырех встречах забил семь голов.
Агуэро отметился
В голосовании нападающий обошел защитника Виргила ван Дейка, нападающиего Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), хавбека Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и многих других.
В текущем сезоне Агуэро принял участие в 25 матчах за «Ман Сити» в чемпионате Англии, забил 18 голов и отдал пять голевых передач.