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16:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агуэро — лучший игрок февраля в АПЛ

Нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признали лучшим игроком чемпионата Англии в феврале, сообщает официальный Твиттер АПЛ.

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Источник: Reuters

30-летний аргентинец в четырех встречах забил семь голов.

Агуэро отметился хет-триками в матчах 25-го и 26-го туров чемпионата Англии против «Арсенала» (3:1) и «Челси» (6:0). Еще один гол форвард забил во встрече 28-го тура с «Вест Хэмом» (1:0).

В голосовании нападающий обошел защитника Виргила ван Дейка, нападающиего Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), хавбека Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и многих других.

В текущем сезоне Агуэро принял участие в 25 матчах за «Ман Сити» в чемпионате Англии, забил 18 голов и отдал пять голевых передач.

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