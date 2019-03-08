Бывший футболист «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет
ТАСС, 8 марта. Бывший футболист клубов Российской
ТАСС, 8 марта. Бывший футболист клубов Российской
По информации источника, Фримпонг принял решение об окончании карьеры в связи с хроническими проблемами с коленом.
Фримпонг перешел в «Уфу» в сентябре 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. За уфимскую команду футболист провел 28 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В августе 2016 года игрок перешел в тульский «Арсенал», сыграв за команду четыре матча в разных турнирах.
Помимо тульского «Арсенала» и «Уфы», Фримпонг выступал за английские «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм» и «Барнсли». Последними клубами футболиста были шведская «Эскильстуна» и кипрский «Эрмис». За сборную Ганы игрок провел один матч.