Бывший футболист «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет

По информации источника, Фримпонг принял решение об окончании карьеры в связи с хроническими проблемами с коленом.

Фримпонг перешел в «Уфу» в сентябре 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. За уфимскую команду футболист провел 28 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В августе 2016 года игрок перешел в тульский «Арсенал», сыграв за команду четыре матча в разных турнирах.