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16:26 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Арсенала» Фримпонг завершил карьеру в возрасте 27 лет

ТАСС, 8 марта. Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» и «Арсенал» Эмануэль Фримпонг завершил игровую карьеру в возрасте 27 лет. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на испанский портал Fichajes.com.

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По информации источника, Фримпонг принял решение об окончании карьеры в связи с хроническими проблемами с коленом.

Фримпонг перешел в «Уфу» в сентябре 2014 года, подписав с клубом трехлетний контракт. За уфимскую команду футболист провел 28 матчей в разных турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. В августе 2016 года игрок перешел в тульский «Арсенал», сыграв за команду четыре матча в разных турнирах.

Помимо тульского «Арсенала» и «Уфы», Фримпонг выступал за английские «Арсенал», «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм» и «Барнсли». Последними клубами футболиста были шведская «Эскильстуна» и кипрский «Эрмис». За сборную Ганы игрок провел один матч.

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