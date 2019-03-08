«Рома» объявила об уходе Мончи

Испанец проработал в стане римлян два года.



Руководство «волков» договорилось о досрочном расторжении контракта со специалистом. Новым спортивным директором клуба назначен Фредерик Массара.



Ранее в СМИ сообщалось, что Мончи продолжит карьеру в лондонском «Арсенале», так как у него нет причин оставаться в Риме. Испанец поругался с фанатами клуба, которые оскорбляли его в аэропорту на обратном пути из Португалии после ответного матча с «Порту» (1:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также не стал общаться с прессой ни до, ни после встречи.



Ранее пост главного тренера «Ромы» покинул Эусебио Ди Франческо. Решение об увольнении было принято после вылета команды из Лиги чемпионов.