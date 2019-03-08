Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
7.03
Валенсия2
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
7.03
Наполи3
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.03
Челси3
Динамо К0
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
17:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером февраля в чемпионате Англии.

Наверх
Источник: AP 2019

Об этом сообщил официальный «твиттер» английской Премьер-лиги.

Отметим, что под руководством 48-летнего специалиста его команда смогла одержать шесть побед в шести матчах прошедшего месяца. В итоге «Манчестер Сити» смог обойти в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» и выйти на чистое первое место.

Кроме того в феврале «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив в финале «Челси». Основное время завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти подопечные Гвардиолы оказались сильнее со счётом 4:3. Таким образом, Гвардиола выиграл четвёртый трофей с «Манчестер Сити», а всего в карьере их у него стало 25.

Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая биатлонистка России начинает побеждать!
Великолепная подруга российского футболиста восхитила своей фигурой!
Испанские СМИ: «Зенит» сыграл слабо, «Краснодар» не развалился
Российский боец пожаловалась на травлю из-за желания жить в США
Игра все еще радует. Но выдержит ли «Краснодар» до конца сезона?
Головин: Разрыв между Россией и Францией очень большой
Кубок мира: русско-норвежская битва в лыжах продолжается
Русская фигуристка зажгла на Универсиаде, но японка круче
«Спартак» играет со СКА в Кубке Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь