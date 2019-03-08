Мончи уже давно не трансферный бог. Он провалился в «Роме», а теперь испортит «Арсенал»

После провала в Порту тиффози «Ромы» встречали команду в аэропорту «Фьюмичино». Сильнее всех освистывали Н`Зонзи, Джеко и Шика. Флоренци саркастически поаплодировали за пенальти на 117-й минуте, который прикончил «Рому» в ЛЧ. А когда появился Мончи, зал ожидания загудел: «Проваливай! Ты разрушаешь команду!».

Мончи не сдержался, пообещав разобраться с каждым один на один. Но остыв, извинился в инстаграме: «Мои слова неверно трактовали. В тот момент эмоции зашкаливали, все были ужасно расстроены. Прошу прощения у всех, кто находился в аэропорту и все слышал».

Этой истории могло бы не случиться, назначь Чакир пенальти за фол на Шике в штрафной — второй гол «Ромы» гарантировал бы четвертьфинал. Но глобально ничего бы не поменялось: команду, где продают всех лидеров и ставят трансферные эксперименты, не вытянет ни один тренер мира.

Ди Франческо продержался полтора года — и это лучшая характеристика для человека, который даже в таких условиях выжимал результат. Да, не без ошибок: 1:7 во Флоренции, камбэк «Аталанты» со счета 0:3, тактически проваленное дерби с «Лацио» и вылет от «Порту» из ЛЧ — эти и другие просчеты, конечно, тренерские. Но слушайте: если бы того же Конте за год оставили без половины состава, Антонио бы моментально разорвал контракт и закатил скандал, который бы громыхал полгода. Кстати, он так делал не раз — только в более безобидных ситуациях.

Эусебио продолжал работать, когда Мончи продал Салаха, Рюдигера и Паредеса. Спокойно провожал Наингголана, Стротмана и Алиссона. И молчал, когда спортивный директор сначала договаривался о продаже Маноласа и Джеко, а потом обижался, когда «Рому» называли супермаркетом.

Сегодняшний кризис «Ромы» — логичный финиш трансферной политики, выбранной летом 2017 года. Невозможно удержать на топ-уровне команду, где на протяжении трех трансферных окон лидеров заменяют те, кто больше лечится, чем играет, просто не тянет или слишком молод:

Пасторе, получивший 5 травм за 8 месяцев, обошелся клубу в 24,7 млн евро. Плюс зарплата в 3,5 млн — больше только у Джеко (4,5).

Н`Зонзи, Кристанте, Шик, Сантон, Чорич, Дефрель, Карсдорп и Гоналон, которых привез Мончи, так и не заиграли. Плюс, только за последнее лето «Рома» потратила рекордные 130 млн евро.

Удачные трансферы, конечно, тоже были: Коларов за 5 млн евро, Пеллегрини за 10 млн, Ундер за 13,4 млн и особенно Дзаньоло, доставшийся клубу в рамках продажи Наингголана, — топовая работа спортивного директора.

Но не при тратах свыше 200 млн евро, которые провернул Мончи. И не при увеличении зарплатной ведомости с 92 млн (перед появлением испанца — в сезоне-2016/17) до ста (2018/19), хотя состав при этом стал слабее.

Состав «Ромы» в последнем матче до прихода Мончи: Алиссон/Щенсны — Манолас, Рюдигер, Фасио, Эмерсон — Де Росси, Стротман/Паредес, Наингголан — Эль-Шаарави, Салах — Джеко.

Состав «Ромы» в последнем матче при Мончи: Ольсен/Миранте — Манолас, Жезус, Маркано, Коларов, Карсдорп — Н`Зонзи, Де Росси — Перротти, Дзаньоло — Джеко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVqEUaqjuLM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVqEUaqjuLM/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/radja_nainggolan_l4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Radja Nainggolan</a> (@radja_nainggolan_l4) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-22T21:41:22+00:00">22 Июн 2017 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Разница между удачными трансферами и провальными — слишком большая, хотя в «Севилье» Мончи был крут именно тем, что почти не ошибался в переходах. А если и ошибался, то компенсировал это чистой прибылью: знаменитые плюс 200 млн евро «Севильи» при схеме «дешево купить и дорого продать» — это действительно хорошо.

В Риме Мончи утратил и этот скилл. Можно сколько угодно оправдывать продажу Салаха за 42 млн евро и говорить, что на тот момент он не стоил дороже. А потом вспомнить статистику (15 голов + 13 ассистов в 31 матче серии А), посмотреть на сегодняшний прайс в 150 млн и смириться: нет, стоил дороже.

А после этого поднять трансферную историю Паредеса, на которого в «Роме» был космический спрос как раз при Мончи. В итоге Леандро уехал в «Зенит» за 23 млн евро, а через два года был продан за 40 млн. А теперь ответьте сами: сильно ли прибавил аргентинец в России, и в каком направлении в принципе тяжелее продать игрока — из РПЛ в Европу или наоборот?

Еще одна деталь. Вместе с Паредесом в «Зенит» должен был переходить Манолас, чей трансфер Мончи согласовал с Санкт-Петербургом, но в последний момент все сорвалось. Грек отказался получать зарплату в рублях и чудом остался в Риме. А через полгода забил решающий мяч в том самом матче с «Барселоной».

Когда прорыв «Ромы» в ЛЧ связывали с приходом Мончи, сам трансферный гуру наверняка испытывал очень странные ощущения: в полуфинал его команду затащил игрок, которого он продавал пол-лета, а в финал не пропустил Салах.

***

Полтора года назад Мончи принял вторую команду Италии, которая закончила сезон в четырех очках от «Ювентуса» и готовилась к лучшей ЛЧ в своей истории. А сегодня разорвал контракт, оставив «Рому» на пятом месте (до «Юве» — 28 очков) и после вылета от «Порту».

Пока в Рим срочно вызывают Клаудио Раньери — восстанавливать руины, Мончи вылетает в Лондон.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Buv8bDpnbBD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Buv8bDpnbBD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Ecco perché in questa avventura non ho mai diviso la passione dal lavoro. Ecco perché il desiderio di rendere felice questa città e fare il meglio per il Club sono state le priorità in tutte le decisioni che ho preso fin dal mio arrivo. Ecco perché nella ricerca costante della felicità nostra e di chi ama la Roma ho messo tutto me stesso. So che non abbiamo raggiunto tutti i risultati per i quali abbiamo lavorato, per i quali ci siamo appassionati, per i quali in alcuni momenti ci siamo anche scontrati. Vorrei ringraziare tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni, non dimenticherò nessuno, tutti hanno contribuito a rendere Trigoria la mia casa. C’è voluto un secondo per scegliere la Roma, sarà impossibile dimenticarla. Daje Roma! Roma y la Roma son de las cosas más apasionantes que puede ofrecer el fútbol, ​​por eso me enamoré de inmediato. Por eso en esta aventura nunca diferencié la pasión del trabajo. Es por eso que el deseo de hacer feliz a esta ciudad y hacer lo mejor para el Club fue la prioridad en todas las decisiones que tomé desde mi llegada. Es por eso que en la búsqueda constante de nuestra felicidad y de los que aman a Roma, he puesto todo lo que tengo dentro de mi. Sé que no hemos logrado todos los resultados por los que hemos trabajado, por los que hemos sufridos, por los que en algunos momentos también nos hemos enfrentados Me gustaría agradecer el cariño y el apoyo recibido por todas las personas con las que he trabajado durante estos años, no olvidaré a nadie, todos han contribuido a hacer de Trigoria mi hogar. Me costó un segundo elegir a la Roma, será imposible olvidarla. Daje Roma!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/leonsfdo/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Monchi Rodríguez</a> (@leonsfdo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-08T13:32:40+00:00">8 Мар 2019 в 5:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В «Арсенале» то ли не в курсе, чем трансферный гуру занимался после «Севильи», то ли решили максимально быстро избавиться от Обамеянга, Ляказетта, Озила, Мхитаряна и Косельни.