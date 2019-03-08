Мончи уже давно не трансферный бог. Он провалился в «Роме», а теперь испортит «Арсенал»
Самый распиаренный спортивный директор в истории.
Самый распиаренный спортивный директор в истории.
После провала в Порту тиффози «Ромы» встречали команду в аэропорту «Фьюмичино». Сильнее всех освистывали Н`Зонзи, Джеко и Шика. Флоренци саркастически поаплодировали за пенальти на 117-й минуте, который прикончил «Рому» в ЛЧ. А когда появился Мончи, зал ожидания загудел: «Проваливай! Ты разрушаешь команду!».
Мончи не сдержался, пообещав разобраться с каждым один на один. Но остыв, извинился в инстаграме: «Мои слова неверно трактовали. В тот момент эмоции зашкаливали, все были ужасно расстроены. Прошу прощения у всех, кто находился в аэропорту и все слышал».
Этой истории могло бы не случиться, назначь Чакир пенальти за фол на Шике в штрафной — второй гол «Ромы» гарантировал бы четвертьфинал. Но глобально ничего бы не поменялось: команду, где продают всех лидеров и ставят трансферные эксперименты, не вытянет ни один тренер мира.
Ди Франческо продержался полтора года — и это лучшая характеристика для человека, который даже в таких условиях выжимал результат. Да, не без ошибок: 1:7 во Флоренции, камбэк «Аталанты» со счета 0:3, тактически проваленное дерби с «Лацио» и вылет от «Порту» из ЛЧ — эти и другие просчеты, конечно, тренерские. Но слушайте: если бы того же Конте за год оставили без половины состава, Антонио бы моментально разорвал контракт и закатил скандал, который бы громыхал полгода. Кстати, он так делал не раз — только в более безобидных ситуациях.
Эусебио продолжал работать, когда Мончи продал Салаха, Рюдигера и Паредеса. Спокойно провожал Наингголана, Стротмана и Алиссона. И молчал, когда спортивный директор сначала договаривался о продаже Маноласа и Джеко, а потом обижался, когда «Рому» называли супермаркетом.
Сегодняшний кризис «Ромы» — логичный финиш трансферной политики, выбранной летом 2017 года. Невозможно удержать на
Удачные трансферы, конечно, тоже были: Коларов за 5 млн евро, Пеллегрини за 10 млн, Ундер за 13,4 млн и особенно Дзаньоло, доставшийся клубу в рамках продажи Наингголана, — топовая работа спортивного директора.
Но не при тратах свыше 200 млн евро, которые провернул Мончи. И не при увеличении зарплатной ведомости с 92 млн (перед появлением испанца — в сезоне-2016/17) до ста (2018/19), хотя состав при этом стал слабее.
Разница между удачными трансферами и провальными — слишком большая, хотя в «Севилье» Мончи был крут именно тем, что почти не ошибался в переходах. А если и ошибался, то компенсировал это чистой прибылью: знаменитые плюс 200 млн евро «Севильи» при схеме «дешево купить и дорого продать» — это действительно хорошо.
В Риме Мончи утратил и этот скилл. Можно сколько угодно оправдывать продажу Салаха за 42 млн евро и говорить, что на тот момент он не стоил дороже. А потом вспомнить статистику (15 голов + 13 ассистов в 31 матче серии А), посмотреть на сегодняшний прайс в 150 млн и смириться: нет, стоил дороже.
А после этого поднять трансферную историю Паредеса, на которого в «Роме» был космический спрос как раз при Мончи. В итоге Леандро уехал в «Зенит» за 23 млн евро, а через два года был продан за 40 млн. А теперь ответьте сами: сильно ли прибавил аргентинец в России, и в каком направлении в принципе тяжелее продать игрока — из РПЛ в Европу или наоборот?
Еще одна деталь. Вместе с Паредесом в «Зенит» должен был переходить Манолас, чей трансфер Мончи согласовал с
Когда прорыв «Ромы» в ЛЧ связывали с приходом Мончи, сам трансферный гуру наверняка испытывал очень странные ощущения: в полуфинал его команду затащил игрок, которого он продавал
***
Полтора года назад Мончи принял вторую команду Италии, которая закончила сезон в четырех очках от «Ювентуса» и готовилась к лучшей ЛЧ в своей истории. А сегодня разорвал контракт, оставив «Рому» на пятом месте (до «Юве» — 28 очков) и после вылета от «Порту».
Пока в Рим срочно вызывают Клаудио Раньери — восстанавливать руины, Мончи вылетает в Лондон.
В «Арсенале» то ли не в курсе, чем трансферный гуру занимался после «Севильи», то ли решили максимально быстро избавиться от Обамеянга, Ляказетта, Озила, Мхитаряна и Косельни.
На «Эмирейтс» могут начинать прощаться с лидерами уже сейчас — супермаркет переезжает в Англию.