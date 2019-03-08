Вальверде — о кризисе «Реала»: В футболе всё может поменяться за одну неделю

«Мы наблюдаем за этой ситуацией со стороны. С уважением относимся к мадридскому клубу. Все знают, каков футбол, всё может поменяться всего за одну неделю. Когда видишь, как команды вылетают из Лиги чемпионов, будучи фаворитами после первого матча, понимаешь, насколько сложен этот бизнес. Побеждать трудно. Мы должны быть осторожны, поскольку никто не в безопасности», — приводит слова Вальверде Marca.