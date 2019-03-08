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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Запрос «Челси» заморозить запрет на регистрацию новичков отклонён

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила запрос «Челси» перенести вступление в силу запрета на регистрацию новичков, сообщает AP News.

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Источник: AFP 2019

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новичков в связи с нарушениями, связанными с регистрацией и трансферами игроков в возрасте до 18 лет. «Челси» не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон.

Лондонский клуб попытался перенести вступление в силу данного запрета на более поздний срок, но запрос был отклонён. Теперь «Челси» сможет оспорить решение через Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее аналогичные санкции применялись к «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико». По данным СМИ, ФИФА грозит такими же мерами «Манчестер Сити». В отношении этого клуба ведётся расследование.

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