Запрос «Челси» заморозить запрет на регистрацию новичков отклонён

Источник: AFP 2019

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новичков в связи с нарушениями, связанными с регистрацией и трансферами игроков в возрасте до 18 лет. «Челси» не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон.

Лондонский клуб попытался перенести вступление в силу данного запрета на более поздний срок, но запрос был отклонён. Теперь «Челси» сможет оспорить решение через Спортивный арбитражный суд (CAS).