«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреля

Источник: AP 2019

Новую арену «Тоттенхэма», которая построена рядом с историческим стадионом клуба «Уайт Харт Лейн», должны были сдать в эксплуатацию к началу нынешнего сезона, но из-за снижения темпов строительства и ряда недоработок ее открытие неоднократно переносили.

Для получения сертификата безопасности лондонцы должны провести на новом стадионе два тестовых матча, первый из которых состоится с участием молодежной команды «Тоттенхэма» 24 марта против «Саутгемптона».

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