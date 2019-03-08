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8 марта, источник: Р-Спорт

«Тоттенхэм» проведет первый матч на новом стадионе в начале апреля

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Тоттенхэма» проведут первый матч на новом стадионе в начале апреля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

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Источник: AP 2019

Новую арену «Тоттенхэма», которая построена рядом с историческим стадионом клуба «Уайт Харт Лейн», должны были сдать в эксплуатацию к началу нынешнего сезона, но из-за снижения темпов строительства и ряда недоработок ее открытие неоднократно переносили.

Для получения сертификата безопасности лондонцы должны провести на новом стадионе два тестовых матча, первый из которых состоится с участием молодежной команды «Тоттенхэма» 24 марта против «Саутгемптона».

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Дата первого официального матча «Тоттенхэма» станет известна по итогам матча Кубка Англии между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». В случае победы «Брайтона» «Тоттенхэм» сыграет с «Кристал Пэлас» 3 апреля. Если победит «Кристал Пэлас», то «Тоттенхэм» сыграет на своем новом стадионе с «Брайтоном» 6 или 7 апреля.

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