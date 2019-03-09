Что смотреть в выходные: Эмери против Сульшера, реванш для Слуцкого, Головина и Черышева

Источник: Reuters

Что смотреть

9 марта, суббота

«Истанбул ББ» — «Фенербахче». 19.00. Стадион «Фатих Терим».

«Барселона» — «Райо Вальекано». 20.30. Стадион «Камп Ноу».

«Монако» — «Бордо». 22.00. Стадион «Луи II».

10 марта, воскресенье

«Витесс» — «Фейеноорд». 16.30. Стадион «ГелреДом».

«Жирона» — «Валенсия». 18.15. Стадион «Мунисипаль де Монтиливи».

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». 19.30. Стадион «Эмирейтс».

«Вальядолид» — «Реал». 22.45. Стадион «Хосе Зоррилья».

Лондонская битва за Лигу чемпионов

Главное блюдо выходных футбольным гурманам подадут в воскресенье в Англии. На лондонском стадионе «Эмирейтс» нас ждет битва конкурентов за место в Лиге чемпионов — «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Это будет уже вторая дуэль Унаи Эмери и Уле Гуннара Сульшера за полтора месяца. В январском матче Кубка Англии верх взял норвежец (3:1), но все же в премьер-лиге ставки на порядок выше.

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В прошлом туре «красные дьяволы» выбили «канониров» из лидирующего квартета. Манчестерец Лукаку забил победный мяч «Саутгемптону» на 88-й минуте (3:2), тогда как лондонец Обамеянг упустил шанс принести «Арсеналу» победу в дерби с «Тоттенхэмом» (1:1), не реализовав пенальти незадолго до финального свистка.

А потом было парижское чудо в Лиге чемпионов, на волне которого впервые в истории выигравший 9 гостевых матчей подряд «МЮ» вполне может снова победить в Лондоне. Тем более, в отличие от еврокубков, гостям в воскресенье помогут Погба и восстановившийся после травмы Марсьяль. В свою очередь «Арсенал» на три тура потерял удаленного неделю назад Торрейру. Кроме того, у хозяев было меньше времени на восстановление, и им еще надо пережить поражение в Лиге Европы от «Ренна» (1:3).

Наша суббота

«Монако» Александра Головина в прошлом туре ограничился ничьей в гостевом матче с «Анже» (2:2), однако в этом исходе все же больше плюсов, чем минусов. Во-первых, команда Леонарду Жардима по-прежнему непобедима после возвращения португальца на тренерский мостик (+3=2). Во-вторых, у нее все в порядке с характером, наличие которого помогло героически отыграть отставание в два мяча. Наконец, Головин подтвердил статус одного из лидеров, записав на свой счет голевую передачу.

Теперь команду из княжества ждет встреча с расположившимся на 13-м месте «Бордо», который из последних семи матчей выиграл только один при пяти поражениях. Между тем в августе жирондинцы нанесли монегаскам одно из самых болезненных поражений в сезоне, забив решающий мяч на исходе добавленного арбитром времени (2:1). Естественно, хозяева мечтают о реванше, а Жардиму есть о чем подумать.

Хотя эти раздумья будут приятными. В отличие от жонглировавшего составом Тьерри Анри, у нового-старого тренера есть костяк, на который он опирается.

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А за три часа до матча в Монте-Карло в Стамбуле может состояться российская дуэль двух защитников национальной сборной — Федора Кудряшова и Романа Нойштедтера. Говорим об этом с оговорками, потому что защитник «Фенербахче» после смены тренера превратился в запасного. В последний раз Роман выходил на поле в начале февраля. Зато Кудряшов стабильно играет за «Истанбул ББ», который в матче с «канарейками» может сделать еще один шаг к чемпионскому титулу. После того, как в прошлом туре «Галатасарай» ограничился ничьей, разрыв между лидером и пока еще действующим чемпионом вырос до 8 очков.

Поквитается ли «Витесс» с «Фейенордом»?

Продолжение русской темы последует уже в воскресенье, когда в чемпионате Голландии состоится совсем не рядовой матч «Витесса» и «Фейенорда». Встречи с представителями «большой тройки» — всегда экзамен для остальных команд лиги. Кроме того, арнемцы хотят поквитаться за игру первого круга в Роттердаме (1:2), где они пострадали дважды. Позволили сделать победный дубль ван Перси, который в прошлом туре вошел в клуб избранных бомбардиров с двумя сотнями голов в европейских лигах, а также потеряли сломавшего ногу Матавжа. Лидер «орлов» только на днях вернулся к тренировкам.

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Естественно, лучшим ответом на ту историю станет четвертая подряд победа команды Леонида Слуцкого. Что интересно, во главе с российским тренером «Витесс» уже сейчас выиграл дома восемь раз — больше, чем за весь прошлый сезон. Так что родные стены в пользу желто-черных. Как и возможная потеря гостями одного из ключевых хавбеков Вильхены. Решение по нему примут ближе к игре, а с новым главным тренером «Фейенорда» уже все ясно. В следующем сезоне покидающего свой пост Джованне ван Бронкхорста сменит другой знаменитый в прошлом игрок голландской сборной Яп Стам.

Что касается другого нашего постпреда в Европе Дениса Черышева, то его «Валенсию» ждет крайне непростой матч в гостях у «Жироны». Этот каталонский клуб совсем недавно выиграл на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» и является угрозой для любого клуба ла лиги. Тем более, на своем поле. В первом круге «Жирона» уже доставила «летучим мышам» серьезные проблемы и увезла с «Местальи» три очка (1:0), а ее последние результаты позволили каталонцам отодвинуться от опасной зоны на комфортное расстояние. В пользу хозяев будут родные стены и полноценный недельный цикл подготовки. В свою очередь, выигравшая в четверг у «Краснодара» в Лиге Европы команда Марселино (2:1) вдохновлена еще и победой в прошлом туре ла лиги. Эта победа позволила приблизиться к еврокубковой зоне на дистанцию одного очка.

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