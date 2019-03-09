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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в ворота «Удинезе» отправил хавбек Блез Матюиди. В конце встречи отличился форвард гостей Кевин Ласанья.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Массимилиано Аллегри обыграла «Наполи» (2:1), «Болонью» (1:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Сассуоло» (3:0).

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.

Ювентус
4:1
Первый тайм: 2:0
Удинезе
Футбол, Италия, Тур 278.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано АллегриДавиде Никола
Голы
Мойзе Кин11′
Кевин Лазанья84′
Мойзе Кин39′
Эмре Джан67′
Блез Матюиди71′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Хуан Муссо
4Мартин Касерес
5Уильям Трост-Эконг
12Алекс Сандру
19Йенс Стрюгер Ларсен
27′
24Даниэле Ругани
87Себастьен Де Майо
23Эмре Джан
90Марвин Зегелар
30Родриго Бентанкур
6Секу Фофана
37Леонардо Спинаццола
10Родриго де Пауль
33Федерико Бернардески
23Игнасио Пуссетто
50′
15Андреа Барцальи
25′
17Брам Найтинк
26′
19Леонардо Бонуччи
4Николас Опоку
53′
14Блез Матюиди
72′
18Хидде тер Авест
62′
10Пауло Дибала
30Раньери Гимарайнш Сандру
18Мойзе Кин
80′
24Бен Уилмот
46′
41Ханс Николусси Кавилья
15Кевин Лазанья
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые0
6Фолы9
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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