«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»
В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в ворота «Удинезе» отправил хавбек Блез Матюиди. В конце встречи отличился форвард гостей Кевин Ласанья.
«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.
|Массимилиано Аллегри
|Давиде Никола
|Мойзе Кин
|11′
|Кевин Лазанья
|84′
|Мойзе Кин
|39′
|Эмре Джан
|67′
|Блез Матюиди
|71′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Хуан Муссо
|4
|Мартин Касерес
|5
|Уильям Трост-Эконг
|12
|Алекс Сандру
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
27′
|24
|Даниэле Ругани
|87
|Себастьен Де Майо
|23
|Эмре Джан
|90
|Марвин Зегелар
|30
|Родриго Бентанкур
|6
|Секу Фофана
|37
|Леонардо Спинаццола
|10
|Родриго де Пауль
|33
|Федерико Бернардески
|23
|Игнасио Пуссетто
50′
|15
|Андреа Барцальи
25′
|17
|Брам Найтинк
26′
|19
|Леонардо Бонуччи
|4
|Николас Опоку
53′
|14
|Блез Матюиди
72′
|18
|Хидде тер Авест
62′
|10
|Пауло Дибала
|30
|Раньери Гимарайнш Сандру
|18
|Мойзе Кин
80′
|24
|Бен Уилмот
46′
|41
|Ханс Николусси Кавилья
|15
|Кевин Лазанья
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|0
|6
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)