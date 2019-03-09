«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в ворота «Удинезе» отправил хавбек Блез Матюиди. В конце встречи отличился форвард гостей Кевин Ласанья.