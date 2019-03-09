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12:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Атлетик» ушел от поражения в матче чемпионата Испании против «Эспаньола»

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» сыграли вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Эспаньола» Факундо Феррейры (9-я минута) хозяева ответили точным ударом Рауля Гарсии (80).

После 27 туров обе команды имеют в своем активе по 34 очка. «Эспаньол» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы пример, «Атлетик» — 11-й.

Атлетик
1:1
Первый тайм: 0:1
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 278.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)San Mames Barria, 38453 зрителя
Главные тренеры
Гаиска ГаританоРуби
Голы
Эскудеро Рауль Гарсия(Перес Ибаи Гомес)80′
Факундо Феррейра(У Лэй)9′
Составы команд
13Яго Эррерин
13Родригес Диего Лопес
4Иньиго Мартинес
78′
5Эдиналду Гомес Налду
5Йерай Альварес
8Роберто Росалес
12Юри Берчиче
45+1′
16Родригес Хави Лопес
18Оскар Де Маркос
22Марио Эрмосо
24′
6Микель Сан-Хосе
21Марк Рока
22Эскудеро Рауль Гарсия
23Эстебан Гранеро
73′
10Гоньи Икер Муниаин
11Факундо Феррейра
21′
16Дани Гарсия
36′63′
14Оскар Мелендо
45′85′
7Беньят Эчеварриа
28Адрия Педроса
9Иньяки Уильямс
45′
17Эрнан Перес
70′
2Кенан Кодро
4Мата Виктор Санчес
87′
14Маркель Сусаэта
75′
24У Лэй
60′
19Перес Ибаи Гомес
20Хави Пуадо
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
13Фолы20
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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