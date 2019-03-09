«Атлетик» ушел от поражения в матче чемпионата Испании против «Эспаньола»
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» сыграли вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» сыграли вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 1:1. На гол футболиста «Эспаньола» Факундо Феррейры (9-я минута) хозяева ответили точным ударом Рауля Гарсии (80).
После 27 туров обе команды имеют в своем активе по 34 очка. «Эспаньол» занимает 10-ю строчку турнирной таблицы пример, «Атлетик» — 11-й.
|Гаиска Гаритано
|Руби
|Эскудеро Рауль Гарсия(Перес Ибаи Гомес)
|80′
|Факундо Феррейра(У Лэй)
|9′
|13
|Яго Эррерин
|13
|Родригес Диего Лопес
|4
|Иньиго Мартинес
78′
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|5
|Йерай Альварес
|8
|Роберто Росалес
|12
|Юри Берчиче
45+1′
|16
|Родригес Хави Лопес
|18
|Оскар Де Маркос
|22
|Марио Эрмосо
24′
|6
|Микель Сан-Хосе
|21
|Марк Рока
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|23
|Эстебан Гранеро
73′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|11
|Факундо Феррейра
21′
|16
|Дани Гарсия
36′63′
|14
|Оскар Мелендо
45′85′
|7
|Беньят Эчеварриа
|28
|Адрия Педроса
|9
|Иньяки Уильямс
45′
|17
|Эрнан Перес
70′
|2
|Кенан Кодро
|4
|Мата Виктор Санчес
87′
|14
|Маркель Сусаэта
75′
|24
|У Лэй
60′
|19
|Перес Ибаи Гомес
|20
|Хави Пуадо
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)