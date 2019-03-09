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11:15 (мск), источник: Газета.Ру

Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» заключил контракт с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.

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«Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с “Ювентусом” о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в “Ювентус”», — заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

До этого стало известно, что нынешний наставник «старой синьоры» может уйти из клуба по окончании сезона.

Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда завоевала четыре титула, включая победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в прошлом сезоне.

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