Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Источники информируют, что испанский специалист станет заменой Массимилиано Аллегри.

«Мне стало известно, что Пеп Гвардиола уже заключил устное соглашение с “Ювентусом” о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в “Ювентус”», — заявил журналист Il Giornale Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

До этого стало известно, что нынешний наставник «старой синьоры» может уйти из клуба по окончании сезона.