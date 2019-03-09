Марадона признал еще троих детей
Аргентинский тренер «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона признал, что является отцом еще троих детей. Об этом сообщает BBC.
Аргентинский тренер «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона признал, что является отцом еще троих детей. Об этом сообщает BBC.
Адвокат 58-летнего специалиста Матиас Морла подтвердил, что Марадона отправится в Гавану для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000 по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.
Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой прожил с 1983 по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.
За свою карьеру Марадона выступал в Аргентине, Испании, играя за «Барселону», и в Италии, где защищал цвета «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.