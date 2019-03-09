Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Енисей
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Брайтон & Хоув
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
22:45
Хетафе
Уэска
Футбол. Зарубежный
8.03
Атлетик1
Эспаньол1
Все события
Фоторепортажи
1715 лет назад ЦСКА победил «Спартак» в Суперкубке. Как это было
12Самые красивые спортсменки Универсиады
11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Марадона признал еще троих детей

Аргентинский тренер «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона признал, что является отцом еще троих детей. Об этом сообщает BBC.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Адвокат 58-летнего специалиста Матиас Морла подтвердил, что Марадона отправится в Гавану для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000 по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.

Читайте также
Кровотечение в желудке: Марадона угодил в больницу

Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой прожил с 1983 по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.

За свою карьеру Марадона выступал в Аргентине, Испании, играя за «Барселону», и в Италии, где защищал цвета «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира в 1986 году.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Видео: норвежские лыжники поглумились над россиянами
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь