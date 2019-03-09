Марадона признал еще троих детей

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Адвокат 58-летнего специалиста Матиас Морла подтвердил, что Марадона отправится в Гавану для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000 по 2005 год аргентинец лечился от кокаиновой зависимости на Кубе.

Читайте также Кровотечение в желудке: Марадона угодил в больницу

Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вилльяфане, с которой прожил с 1983 по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо.