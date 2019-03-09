Экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана тренируется с клубом из первой лиги
33-летний полузащитник Казбек Гетериев находится в расположении актауского «Каспия», сообщает KazFootball.kz.
33-летний полузащитник Казбек Гетериев находится в расположении актауского «Каспия», сообщает KazFootball.kz.
Гетериев является воспитанником
В середине сезона 2017 года был отзаявлен из состава павлодарского «Иртыша». До этого выступал за такие команды, как «Буревестник», «Спартак-Нальчик», «Жемчужина» (Сочи), «Алания», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар». Прошлый сезон провел в составе кокшетауского «Окжетпеса».
В сборной Казахстана дебютировал 7 сентября 2010 года в матче отборочного цикла ЕВРО-2012 против Австрии (0:2). Всего за национальную команду сыграл семь матчей.
Отметим, что турнир среди клубов первой лиги Казахстана стартует 1 апреля.