Экс-футболист «Кайрата» и сборной Казахстана тренируется с клубом из первой лиги

В середине сезона 2017 года был отзаявлен из состава павлодарского «Иртыша». До этого выступал за такие команды, как «Буревестник», «Спартак-Нальчик», «Жемчужина» (Сочи), «Алания», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар». Прошлый сезон провел в составе кокшетауского «Окжетпеса».