Минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен 2018 года

Кроме динамовского на звание лучшего стадиона 2018 года претендовали еще 26 арен из России, США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции, Ирана, Ирака и Китая. В голосовании болельщиков приняли участие представители 111 стран, всего было отдано 35 330 голосов. Первым по результатам голосования стал стадион «Волгоград-Арена». Всего в десятке лучших, по мнению болельщиков, семь стадионов из России, по одному из Венгрии, Ирана и Беларуси.

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Также проводилось голосование профессионального жюри архитекторов. На первом месте оказался стадион в городе Мишкольц (Венгрия). В десятке, по мнению жюри, еще один венгерский стадион, две арены из Китая, четыре из России, по одной — из Турции и Австралии.