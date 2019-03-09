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15:20 (мск), источник: БЕЛТА

Минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен 2018 года

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструированный минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен по результатам открытого голосования болельщиков на конкурсе «Стадион 2018 года». Информация об этом размещена на сайте stadiumdb.com, на котором проходило голосование, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кроме динамовского на звание лучшего стадиона 2018 года претендовали еще 26 арен из России, США, Австралии, Австрии, Италии, Венгрии, Турции, Ирана, Ирака и Китая. В голосовании болельщиков приняли участие представители 111 стран, всего было отдано 35 330 голосов. Первым по результатам голосования стал стадион «Волгоград-Арена». Всего в десятке лучших, по мнению болельщиков, семь стадионов из России, по одному из Венгрии, Ирана и Беларуси.

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Также проводилось голосование профессионального жюри архитекторов. На первом месте оказался стадион в городе Мишкольц (Венгрия). В десятке, по мнению жюри, еще один венгерский стадион, две арены из Китая, четыре из России, по одной — из Турции и Австралии.

Минский стадион «Динамо» был построен в 1934 году, после чего несколько раз реконструировался. Последняя реконструкция началась в 2012 году и завершилась в 2018 году. Сейчас его трибуны вмещают 22 246 зрителей. Арена может принимать самые престижные международные соревнования по легкой атлетике и футболу. В июне минский стадион «Динамо» примет церемонии открытия и закрытия, а также легкоатлетический турнир II Европейских игр 2019 года. Этот крупнейший спортивный форум пройдет с 21 по 30 июня.

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